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Yaz ayında klima kullanımı tehlike saçıyor! Uzmanlar uyardı: "Ciddi oranda bronşit vakası görüyoruz"

Yaz aylarında serinlemek amacıyla sıkça tercih edilen klimalar, sağlığı tehdit edebilir. Özellikle ani ısı değişimleri ve yetersiz sıvı alımı, bronşit gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarının artmasına neden olabiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Dilek Tuncel, yaz bronşitinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, kronik hastalığı olan bireylerin daha dikkatli davranması gerektiği konusunda uyardı.

Yaz ayında klima kullanımı tehlike saçıyor! Uzmanlar uyardı: "Ciddi oranda bronşit vakası görüyoruz"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Dilek Tuncel, yaz mevsiminde sıklıkla karşılaşılan bronşit vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

Yaz sıcaklarında serinlemek için başvurulan klimalar ve ani ısı değişimleri, nefes alma zorluğu ile sonuçlanabilecek tehlikeli bir hastalığa zemin hazırlayabiliyor.

Yaz ayında klima kullanımı tehlike saçıyor! Uzmanlar uyardı: "Ciddi oranda bronşit vakası görüyoruz" 1

"CİDDİ ORANDA BRONŞİT VAKASI GÖRÜYORUZ"

Halk arasında bronşitin yalnızca kış hastalığı olarak bilindiğini ancak yaz aylarında da sıkça karşılaşıldığını ifade eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Dilek Tuncel, "Halk arasında bronşit genellikle soğuk havalarla ilişkilendirilse de, yaz aylarında da ciddi oranda bronşit vakası görüyoruz. Özellikle klima altında uzun süre kalmak, terli vücutla rüzgara maruz kalmak, havuzdan çıkar çıkmaz serin ortama geçmek gibi durumlar solunum yollarını etkileyerek bronşit gelişimine zemin hazırlıyor" dedi.

Yaz ayında klima kullanımı tehlike saçıyor! Uzmanlar uyardı: "Ciddi oranda bronşit vakası görüyoruz" 2

"HASTANEYE YATIŞ GEREKTİREN CİDDİ TABLOLARLA SONUÇLANABİLİR"

Yaz bronşitinin genellikle kuru öksürük, göğüste baskı hissi, nefes darlığı ve halsizlik ile kendini gösterdiğini söyleyen Dr. Tuncel, bu semptomların ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Tuncel, "Özellikle kronik akciğer hastalığı olan bireylerde yaz bronşiti, alt solunum yolu enfeksiyonlarına dönüşebilir. Bu da hastaneye yatış gerektiren ciddi tablolarla sonuçlanabilir. Bu sebeple erken tanı ve tedavi önemlidir" diye konuştu.

Yaz ayında klima kullanımı tehlike saçıyor! Uzmanlar uyardı: "Ciddi oranda bronşit vakası görüyoruz" 3

"KLİMA KULLANIMI VE NEM DENGESİNE DİKKAT"

Dr. Tuncel, yaz aylarında yaşam alanlarında kullanılan klimaların temizliğine de dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatarak, "Filtreleri uzun süre temizlenmeyen klimalar, küf ve bakteri oluşumuna sebep olabilir. Bu da solunum yollarında irritasyona ve enfeksiyon riskine yol açar. Ayrıca ani ısı değişimlerinden kaçınmak, yeterli sıvı almak ve bağışıklığı güçlü tutmak yaz bronşitinden korunmada etkili olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yaz ayında klima kullanımı tehlike saçıyor! Uzmanlar uyardı: "Ciddi oranda bronşit vakası görüyoruz" 4

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bronşit gögüs hastalıkları nefes darlığı klima
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