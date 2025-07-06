HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yaz aylarının bir diğer kabusu! Bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde halk plajından denize giren Kureyş Çakmak (50), boğuldu.

Yaz aylarının bir diğer kabusu! Bir kişi boğularak hayatını kaybetti

Olay, bugün akşam saatlerinde Yumurtalık Halk Plajı’nda meydana geldi. Sahilden denize giren Kureyş Çakmak, bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi yaşadı. Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Çakmak’a önce vatandaşlar müdahale etti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yumurtalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çakmak’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya'da korkutan yangın! Büyümeden söndürülmesi sevindirdiMalatya'da korkutan yangın! Büyümeden söndürülmesi sevindirdi
Camilerde, orman yangınlarının sönmesi için dua edildiCamilerde, orman yangınlarının sönmesi için dua edildi

Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 TL'lik ev... Bakanlık harekete geçti! Arama yapanların karşısına çıkıyordu

1 TL'lik ev... Bakanlık harekete geçti! Arama yapanların karşısına çıkıyordu

Son 65 yılın en kurak yılı! Barajda 98 günlük su kaldı

Son 65 yılın en kurak yılı! Barajda 98 günlük su kaldı

CHP Grup Başkanvekili Emir sahneden inerken düştü! Hastaneye kaldırıldı

CHP Grup Başkanvekili Emir sahneden inerken düştü! Hastaneye kaldırıldı

Takısız, makyajsız, sade... Diva'nın bu hali olay oldu

Takısız, makyajsız, sade... Diva'nın bu hali olay oldu

103 yaşında gençlere taş çıkartıyor! Bir gün bile aksatmadan yaptığı tek şey var...

103 yaşında gençlere taş çıkartıyor! Bir gün bile aksatmadan yaptığı tek şey var...

Kritik hafta! PKK'nın silahlarının tamamının imhası için tarih verildi: 'Öcalan' detayı...

Kritik hafta! PKK'nın silahlarının tamamının imhası için tarih verildi: 'Öcalan' detayı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.