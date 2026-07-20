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Yaz aylarının en büyük tehlikesi: Bilinç kaybına kadar ilerliyor!

Sıcak çarpmasının halsizlik ve baş ağrısı gibi belirtilerle başlayıp bilinç kaybına kadar ilerleyebileceğini belirten, İzmir Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Caner Sağlam, önemli uyarılarda bulundu.

Yaz aylarının en büyük tehlikesi: Bilinç kaybına kadar ilerliyor!

İzmir Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Caner Sağlam, yaz aylarında uzun süre sıcağa maruz kalan veya sıcak havalarda uzun süre yüksek egzersiz yapan kişilerin sıcak çarpmasına maruz kalabileceğini belirterek, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanların risk altında olduğunu söyledi.

Yaz aylarının en büyük tehlikesi: Bilinç kaybına kadar ilerliyor! 1

DIŞARI ÇIKMADAN ÖNCE DİKKAT!

Sıcak çarpmasının bilinç kaybına kadar ilerleyebileceğine dikkati çeken Doç. Dr. Sağlam, "Hastalar genellikle halsizlik, baş ağrısı, bulantı, kusma, bazen bilinç kaybına varan semptomlarla karşımıza gelebiliyor. Bu dönemde özellikle kronik hastalığı olan yaşlı hastaların mümkün olduğunca çok dışarı çıkmamasını önermekteyiz. Çıktığı zaman pamuklu ve bol elbiseler kullanmasını tavsiye ediyoruz. Mümkün olduğunca şapka ve güneş kremi kullanmalı ve vücut ısısını dengeleyecek şekilde bol sıvı tüketilmelidir. Özellikle bu dönemde çay, kahve ya da alkol içerikli içeceklerden kaçınmak gerekiyor. Çünkü vücut suyunu kaybına neden olarak sıcak çarpmasını kolaylaştırabiliyor" dedi.

Yaz aylarının en büyük tehlikesi: Bilinç kaybına kadar ilerliyor! 2

"ÖLÜM GELİŞEBİLİR"

Sıcak çarpması sonrası kişilerde bilinç bulanıklığı, uyuklama eğilimi bazen nöbet ya da bayılma şikayeti olduğunda hızlı bir şekilde bir hekime ya da en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Sağlam, "Ölüm gelişebilir, o yüzden erken müdahale önemlidir. Ancak halsizlik, baş ağrısı, bulantı ya da hafif vücut yüksekliğin şikayeti varsa kişi evinde de bol sıvı tüketerek, vücut ısısını dengeleyecek şekilde ılık bir duş alarak ya da ıslak bezlerle boyun, kasık ve koltuk altı bölgesine nemlendirerek etkileri azaltılabilir. Semptomlar yok olmaya başlarsa hekime gelmelerine gerek kalmayabilir. Ortalama yetişkin bir insanın günlük 2-3 litrelik sıvı tüketmesi gerekirken özellikle yaz döneminde, terlemenin çok olduğu ve sıvı kaybının çok olduğu dönemde bu miktarı ihtiyaca göre 3-4 litreye kadar çıkarabilir" dedi.
Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
sıcak çarpması yaz ayları
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