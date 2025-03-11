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  4. Yaz erken geliyor, sıcaklıklar fırlayacak! Meteoroloji uzmanı açıkladı: "İstanbul, Antalya olacak"

Yaz erken geliyor, sıcaklıklar fırlayacak! Meteoroloji uzmanı açıkladı: "İstanbul, Antalya olacak"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
11.03.2025 09:20
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Türkiye, kışın ardından yalancı baharı da geride bırakarak gerçek bahar sıcaklıklarına kavuşuyor. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’in açıklamalarına göre, özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede sıcaklıklar hızla artacak. Bazı bölgelerde 30 dereceyi aşması beklenen sıcaklıklarla birlikte önümüzdeki günlerde yağmur da beklenmiyor. İşte güncel hava durumu tahminleri…

Yaz erken geliyor, sıcaklıklar fırlayacak! Meteoroloji uzmanı açıkladı: "İstanbul, Antalya olacak"

Türkiye genelinde yalancı bahar sona ererken, beklenen bahar sıcakları nihayet geldi. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, özellikle İstanbul'da sıcaklıkların 20 dereceyi geçeceğini belirterek, "5-6 gün boyunca sıcak olacak. Önümüzdeki 10 gün yağmur yok" dedi. Bazı bölgelerde sıcaklıkların 30 dereceyi aşması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yurdun batı kesimleri parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçeleri sağanak yağışlı olacak. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

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Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülebilirken, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor.

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HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde yükselmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi.

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Orhan Şen'in açıklamalarına göre, İstanbul'da sıcaklıklar hızla yükselerek bahar havası yaşanacak. Şen, "İstanbul Antalya olacak" diyerek önümüzdeki günlerin oldukça sıcak geçeceğine dikkat çekti.

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Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.
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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Meteoroloji uzmanı İstanbul Türkiye Orhan Şen bahar
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