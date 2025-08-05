Yaz tatili kabusunuz olmasın: Deniz ve havuza girmeden önce dikkat! Uzmanlar uyarıyor: "Zamanla şiddetlenebilir"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Öner Karaçay, yaz aylarında artan deniz ve havuz kullanımı nedeniyle "yüzücü kulağı" olarak bilinen dış kulak yolu enfeksiyonuna dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Hijyeninden emin olmadığınız yerlerde havuza girmeyin, yüzmeyin, kulak sağlığınızı riske atmayın" dedi.

Tıbbi adı 'otitisexterna' olan dış kulak yolu enfeksiyonunun, kulak kepçesi ile kulak zarı arasındaki kanalın iltihaplanmasıyla geliştiğini belirten Dr. Karaçay, bu hastalığın halk arasında 'yüzücü kulağı' olarak da bilindiğini ifade etti.

"DIŞ KULAK YOLUNU KOLAYCA ENFEKTE EDEBİLİR"

Yaz aylarında sık duş almak, temizliğinden emin olunmayan havuzlara girmek ve kulakların uzun süre nemli kalmasının enfeksiyona zemin hazırladığını vurgulayan Karaçay, "Nemli ortamda çoğalan bakteri ve mantarlar dış kulak yolunu kolayca enfekte edebilir" dedi.

"ZAMANLA ŞİDDETLENEBİLİR"

Hastalığın belirtilerine de değinen Dr. Karaçay, "Kulakta ağrı, kızarıklık, akıntı, ateş, kulak kepçesinde hassasiyet ve lenf bezlerinde şişme gibi şikayetlerle karşılaşılabilir. Başlangıçta hafif seyreden semptomlar, zamanla şiddetlenebilir" şeklinde konuştu.

"YÜZME SIRASINDA KULAK TIKAÇLARI KULLANILMALI"

Bu enfeksiyondan korunmak için alınabilecek önlemleri de paylaşan Karaçay, deniz tatili veya havuz öncesi kulak muayenesinin önemine dikkat çekerek, "Yüzme sırasında kulak tıkaçları kullanılmalı, kulaklar kuru tutulmalı ve kulak kiri birikimi varsa mutlaka bir uzman tarafından temizlenmeli" önerisinde bulundu.

Deniz ve havuz keyfinin sağlık sorununa dönüşmemesi için bilinçli davranılması gerektiğini belirten Karaçay, kulak sağlığına yönelik ihmalin ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır