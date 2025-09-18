HABER

Yazar Funda Demirci eski eşini, boğazını keserek öldürmüştü! Kan donduran olayla ilgili yeni gelişme... Cezası belli oldu

Kan donduran olay 2 yıl önce Beşiktaş'ta meydana gelmişti. Yazar Funda Demirci boşandığı eski eşi mali müşavir Mustafa Çapar'ı ekmek bıçağıyla boğazını keserek öldürmüştü. Cinayete ilişkin görülen davada Demirci için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Son sözü sorulan Demirci, "Ben hiçbir şey yapmadım, çok şiddet vardı, ben yapmadım" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Beşiktaş, Akatlar Mahallesi'nde 28 Eylül 2023'te meydana gelen olayda ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri Mustafa Çapar'ın boğazı kesilerek öldürülmüş bir halde buldu.

SANAR YAZARI EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ BELİRLENDİ

Yapılan çalışmada Mustafa Çapar'ı eski eşi sanat yazarı Funda Demir'in öldürdüğü belirlenirken çiftin 22 yıl evli kaldıktan sonra 2 yıl önce boşandıkları öğrenildi.

ÇOCUKLARINI GÖNDERDİ, TARTIŞMA SIRASINDA EŞİNİN BOĞAZINI KESTİ

Akşam saatlerinde eve gelerek 19, 15 ve 7 yaşlarındaki çocuklarını gönderdikten sonra Mustafa Çapar ile tartışma yaşayan Demir'in kavga sırasında elindeki ekmek bıçağıyla Çapar'ın boğazını kestiği tespit edildi. Olayın ardından gözaltına alınan yazar Funda Demirci, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ÇOK ŞİDDET VARDI, BEN YAPMADIM"

Yazar Funda Demirci'nin yargılandığı davada karar duruşması bugün İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Demirci, taraf avukatları ve ölen Mustafa Çapar'ın ailesi katıldı. Çapar'ın yakınları sanıktan şikayetçi olduklarını ve en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi. Son sözü sorulan sanık Funda Demirci, 'Ben hiç bir şey yapmadım, çok şiddet vardı, ben yapmadım' dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti, Funda Demirci'yi 'Boşandığı eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında herhangi bir takdiri indirim uygulanmadı.

ESKİ EŞİNDEN NEFRET ETTİĞİNE DAİR MAİL VE SES KAYITLARI ATMIŞ

İddianamede, çiftin oğlu M.Ç.'nin ifadesine yer verildi. M.Ç., anne ve babasının 2021'de boşandığını, annesinin dönem dönem eve geldiğini, olay günü de evde olduğunu belirterek gece bir ses duyduğunu, salona girdiğinde babasını kanlar içinde gördüğünü söyledi. Bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Tayfur V. ise olay gecesi evin önüne gittiğinde Demirci'yi elinde büyük bir bıçakla gördüğünü, eve girdiğinde Çapar'ı kanlar içinde bulduğunu, yanında oğlunun ağlayarak oturduğunu ifade etti. Tayfur V., ambulans geldiğinde olay yerinden ayrıldığı sırada şüphelinin “Bana uçak bileti ayarlayın dediğini duyduğunu da anlattı. İddianamede ayrıca, Demirci'nin cinayetten önce kardeşine eski eşinden nefret ettiğine dair mailler ve ses kayıtları gönderdiği, alınan Adli Tıp Kurumu raporunda cezai sorumluluğunu etkileyecek seviyede akıl hastalığı bulunmadığının tespit edildiği belirtildi. Sanığın 'boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. (DHA)

