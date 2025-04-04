Yazar Mine Kırıkkanat ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral arasında 'cahillik' tartışması

Yazar Mine Kırıkkanat katıldığı bir yayında yaptığı açıklamalar ile gündem oldu. "Cahillerimiz çoğunlukta" diyen Kırıkkanat "Standart dediğimiz kültür; Avrupa ülkelerinde daha yüksek. İran'da çok daha yüksek. Bizde o çok aşağıda olduğu için bu kanıksamak aslında kültürsüzlük anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"İKTİDARDAKİ CAHİL SAĞCILARIMIZA NE OLDUĞUNU HENÜZ ANLATAMADIK"

Kırıkkanat sonrasında ise "Batı kültüründe devamlılık vardır. Bizde bu bile yok. İktidardaki cahil sağcılarımıza ne olduğunu henüz anlatamadık" şeklinde konuştu.

SARAL'DAN KIRIKKANAT'IN SÖZLERİNE SERT TEPKİ

Kırıkkanat'ın bu açıklamaları tartışma yaratırken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Kırıkkanat'ı sert bir şekilde eleştirdi.

"BUNU O KIRIK KAFANA İYİ SOK MEYMENETSİZ KADIN"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Saral şu ifadelere yer verdi:

"Bana bak, Mine Kafasıkırık! Hiç bir eser üretemeyen,taş üstüne taş koymayan,kent lokantası,süt dağıtıcılığı ve ne idüğü belirsiz heykeller dışında bir projesi olmayan CHP'li belediyelere oy veren seçmene kültürsüz ve cahil tanımlaması yapılır. Bunu o kırık kafana iyi sok meymenetsiz kadın"

"ŞAHSI MAKAMINIZA İHBAR VE DİKKATİNİZE HAVALE EDİYORUM"

Kırıkkanat ise bu sözlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek bir paylaşımda bulundu. Kırıkkanat, "Makamınızı temsil eden bir danışman, hiç bir zaman bu seviyesiz üslupla konuşmamalıdır. Bulunduğu mevki, devlete yakışır bir duruş ve saygınlık gerektirir. O mevkiyi layıkıyla taşıyan kişi, bir kadın yazara ve zaten kimseye terbiye sınırları dışına taşarak saldırmaz, böylesine ayıplanacak bir davranış sergilemez. Şahsı, makamınıza ihbar ve dikkatinize havale ediyorum" dedi.