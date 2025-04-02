Yazar Necip Fazıl Ergüt'ten önemli mesaj: Nefret tohumları yerine sevgi tohumları ekelim

"Bu topraklar, ortak tarihimizin, sevinçlerimizin ve acılarımızın birikimiyle yoğunlaşan mukaddes bir mirastır." sözleriyle Türkiye gündemindeki hareketliliğe gönderme yapan Necip Fazıl Ergüt, bu ülkenin hepimizin evi olduğunu bu nedenle birbirimize yabancı gibi bakmamamız gerektiğini ifade etti.

"BU ÜLKE HEPİMİZİN"

"Bu topraklar, ortak tarihimizin, sevinçlerimizin ve acılarımızın birikimiyle yoğunlaşan mukaddes bir mirastır.

Bu ülke, hepimizin evidir. Aynı gökyüzü altında nefes alıyor, aynı yağmurda ıslanıyor, aynı güneşte ısınıyoruz.

Peki neden böylesine ortak bir kaderi paylaşırken, birbirimize yabancı gibi bakıyoruz?

Nefret, üzerine ekildiği toprağı çoraklaştıran, insanı gün geçtikçe kurutan bir zehirdir.

Oysa sevgi, ruhumuzu besleyen, kalplerimizi birbirine yakınlaştıran bir rahmettir.

Sevginin yeşerdiği yerlerde hoşgörü filizlenir, anlayış büyür ve merhamet meyve verir.

Toplumu bölen, insanı insana düşman eden, kin ve öfke tohumlarının bilinçli olarak ekildiğini görmek çok zor değil.!

Ancak unutmayalım ki, nefretin karşısında en büyük silah sevgidir.

Tarih boyunca bütün önderler, özellikle de gönül insanları, toplumları ancak sevgiyle inşa etmişlerdir.

Mevlana’nın, Yunus Emre’nin, Haci Bektaş-ı Veli’nin mirasını yaşatan bir toplum olabilsek, kim bilir ne kadar farklı bir iklime uyanırdık?

Sevgi, bir tebessümle başlar.

Bir selam, bir gülümseme, bir hal hatır sorma…

Bunlar küçük gibi görünse de toplumu bir arada tutan en büyük değerlerdir.

Bize dayatılan şablonları, bizi bölen duvarları yıkmak için sevgi tohumu ekmekten başka çaremiz yoktur.

Bu zor değil,bir insana iyi niyetle yaklaşmak, düşmanlık beslemekten çok daha kolay ve insani bir çabadır.

Hadi gelin, biz birbirimize sımsıkı sarılalım. Kimsenin etnik kökeni, dili, dini, düşüncesi, yaşam tarzı bizi ayrıştırmasın.

Birbirimizin gözlerine korkuyla değil, sevgiyle, anlayışla bakalım.

Nefretin değil, sevginin izinde yüreklerimizi birleştirelim.

Bu ülke hepimizin ve biz onu ancak birlikte daha güzel kılabiliriz.

Vesselam…"