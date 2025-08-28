HABER

Yazılım hatası yaşayan robottan tuhaf hareketler! Kontrolü kaybetti, yerde tepinip 'dokunmayın çok fenayım' moduna girdi!

Enes Çırtlık

Teknoloji dünyasında zaman zaman robotların yaşadığı yazılım veya donanım arızaları, sıra dışı anlara sahne oluyor. Son olarak sosyal medyada dolaşıma giren bir video, bu duruma çarpıcı bir örnek sundu. Görüntülerde bir robotun aniden kontrolünü kaybedip peş peşe dengesiz hareketler sergilediği anlar yer aldı. Olay, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda yorum alarak gündem oldu.

Son dönemde yapay zeka ve robot teknolojileriyle ilgili videolar sık sık gündem olurken, bu kez sosyal medyada izleyenleri hem şaşırtan hem de güldüren bir görüntü ortaya çıktı. Bir robota ait video, kısa sürede binlerce kişiye ulaştı ve farklı yorumlara neden oldu.

KONTROLÜ KAYBEDİP TUHAF HAREKETLER YAPTI

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, iddiaya göre bir robot aniden kontrolünü kaybederek peş peşe tuhaf hareketler sergiledi. Yerde titreyip kendini oradan oraya savuran robot, adeta yerde tepinip 'dokunmayın çok fenayım' moduna girdi.

Yazılım hatası yaşayan robottan tuhaf hareketler! Kontrolü kaybetti, yerde tepinip dokunmayın çok fenayım moduna girdi! 1

Sosyal medyada görüntülerin Çin’de kayda alındığı iddia etse de, kesin bir bilgiye ulaşılamadı. O anlar ise kısa sürede yüzden fazla yorum alarak sosyal medyada en çok konuşulan videolar arasına girdi.

İŞTE SOSYAL MEDYADAKİ BAZI YORUMLAR

Yazılım hatası yaşayan robottan tuhaf hareketler! Kontrolü kaybetti, yerde tepinip dokunmayın çok fenayım moduna girdi! 2

Yazılım hatası yaşayan robottan tuhaf hareketler! Kontrolü kaybetti, yerde tepinip dokunmayın çok fenayım moduna girdi! 3

Yazılım hatası yaşayan robottan tuhaf hareketler! Kontrolü kaybetti, yerde tepinip dokunmayın çok fenayım moduna girdi! 4

Yazılım hatası yaşayan robottan tuhaf hareketler! Kontrolü kaybetti, yerde tepinip dokunmayın çok fenayım moduna girdi! 5

