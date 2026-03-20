HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yedi ayrı suçtan aranıyordu, kucağında bebeğiyle hapse girdi

Aydın'da 7 ayrı suçtan aranan 40 yaşındaki kadın, jandarma ekiplerince yakalanırken, kucağındaki bebeğiyle hapse girdi. Şahsın, hırsızlık, kilitlenmek suretiyle hırsızlık, uyuşturucu madde kullanma ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçları başta olmak üzere toplam 7 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. (40) yakalandı.

KUCAĞINDA BEBEĞİYLE HAPSE GİRDİ

Şahsın, hırsızlık, kilitlenmek suretiyle hırsızlık, uyuşturucu madde kullanma ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçları başta olmak üzere toplam 7 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanırken, kucağındaki bebeğiyle cezaevine girdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aydın hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.