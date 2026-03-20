Yedi ayrı suçtan aranıyordu, kucağında bebeğiyle hapse girdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 20 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. (40) yakalandı.

KUCAĞINDA BEBEĞİYLE HAPSE GİRDİ

Şahsın, hırsızlık, kilitlenmek suretiyle hırsızlık, uyuşturucu madde kullanma ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçları başta olmak üzere toplam 7 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanırken, kucağındaki bebeğiyle cezaevine girdi.

