Yediği cezaya şaşırdı: "Korktum 40 bin lira yerim diye"

Tekirdağ’da polis çevirmesine takılan sürücüye yetersiz ehliyetten 11 bin 629 TL ceza kesildi. Sürücü gazetecilere yaptığı değerlendirmede, "Trafik para ceza tutarlarını bilmiyordum ama 40 bin lira ceza yerim diye korktum" dedi.

Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, Muhittin Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde (Eski Kız Meslek mevkii) trafik denetimi gerçekleştirdi. Çevirmeye takılan bir motosikletlinin sürücü belgesinin yetersiz olduğu belirlendi. Motosiklet sürücüsü Emre S.’ye yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan 11 bin 629 TL para cezası kesildi.

Kesilen para cezasıyla ilgili gazetecilere değerlendirmede bulunan Emre S., "Trafik para ceza tutarları hakkında detaylı bilgim yok. Ben 40 bin lira yerim diye korkmuştum ama 11 bin lira cezayla atlattık" diye konuştu.



