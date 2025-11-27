HABER

Yediği jelibon 8 yaşındaki Ahmet Emiralp'in sonu oldu!

Kahreden haber Kayseri'den geldi. 8 yaşındaki Ahmet Emiralp okulda teneffüste jelibon yerken bir anda fenalaştı. Jelibonun talihsiz çocuğun boğazına kaçtığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan Ahmet Emiralp tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kayseri'de okulda teneffüste fenalaşan ve nefes borusuna jelibon kaçtığı öğrenilen Ahmet Emiralp Polat (8), Bünyan ilçesinde toprağa verildi.

ARKADAŞLARIYLA OYNUYORDU

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Bülent Altop İlkokulu'nda meydana geldi. 2’nci sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat, teneffüste bahçede arkadaşlarıyla oynadığı sırada fenalaşıp yere yığıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Polat, kurtarılamadı.

NEFES BORUSUNA JELİBON KAÇTI

Polat'ın nefes borusuna jelibon kaçtığı öğrenildi. Polat'ın cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu. Ahmet Emiralp Polat'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bünyan ilçesi Gergeme Mahallesi'ndeki camiye getirildi. Ahmet Emiralp Polat, burada kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

