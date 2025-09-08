Yediği yemek boğazına takılan adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi'nde işlettiği kahvehaneyi kapatıp evine giden Recep Erkek (42), pişirilen et kavurması lokmalarından yerken bir anda nefessiz kalarak fenalık geçirdi. Yakılarının haber vermesi üzerine eve gelen ambulansla hastaneye kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Erkek’in boğazına takıldığı fark edilen lokma çıkartıldı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Erkek, 8 gündür tedavi altında tutuldığı yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Recep Erkek, Fatih Sultan Mehmet Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Tekirdede Mezarlığında defnedildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır