HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yediği yemek boğazına takılan adam hayatını kaybetti

Amasya’da yediği yemeğin boğazına takılması üzerine nefes alamayan adam, 8 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yediği yemek boğazına takılan adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi'nde işlettiği kahvehaneyi kapatıp evine giden Recep Erkek (42), pişirilen et kavurması lokmalarından yerken bir anda nefessiz kalarak fenalık geçirdi. Yakılarının haber vermesi üzerine eve gelen ambulansla hastaneye kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Erkek’in boğazına takıldığı fark edilen lokma çıkartıldı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Erkek, 8 gündür tedavi altında tutuldığı yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Recep Erkek, Fatih Sultan Mehmet Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Tekirdede Mezarlığında defnedildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kabine toplandı: Gündeminde önemli konular varKabine toplandı: Gündeminde önemli konular var
iPhone 17 ailesinin batarya kapasiteleri sızdırıldı!iPhone 17 ailesinin batarya kapasiteleri sızdırıldı!

Anahtar Kelimeler:
Amasya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürsel Tekin'le oturan Ensar Aytekin elini masaya vurdu: 'Buraya 5 bin polisle gelinir mi?'

Gürsel Tekin'le oturan Ensar Aytekin elini masaya vurdu: 'Buraya 5 bin polisle gelinir mi?'

Özgür Çelik fotoğrafla paylaştı! CHP'den il binası kararı

Özgür Çelik fotoğrafla paylaştı! CHP'den il binası kararı

Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı! "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim"

Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı! "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim"

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

Babasını öldürüp, annesini yaraladıktan sonra intihara teşebbüs etti

Babasını öldürüp, annesini yaraladıktan sonra intihara teşebbüs etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.