Yedigöller'de kar yağışı ile muhteşem görsellik

Erzurum’un İspir ilçesi Yedigöller bölgesinde kar yağışı etkili oldu.
Bu durum muhteşem bir görsel şölen yarattı.
Yüksek kesimlerde, kar yağışı Yedigöller'in muhteşem doğasını daha da göz alıcı hale getirdi.
Yeşil ve beyazın tüm tonları, göletin çevresinde muhteşem görüntüler oluşturdu.
Profesyonel dağcı Bülent Erkan, Yedigöller’de 'Dağların Oğlu' olarak biliniyor.
Erkan, kar yağışında çadır kurarak kamp yapmayı tercih etti.
Bu sayede doğanın güzelliklerini paylaştı.
“Yedigöller’de çadırımızı kurduk. Kar yağdı ve yağmaya devam ediyor.” açıklamasında bulundu.
Erkan, oldukça güzel bir atmosferin olduğunu vurguladı.
Doğal güzellikleri takipçileriyle paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.
İspir Yedigöller'den herkese selamlar gönderdi.
Herkesi bu göz alıcı güzellikleri yaşamaya davet etti.
