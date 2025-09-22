HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yedigöller'de kar yağışı ile muhteşem görsellik

Erzurum'un İspir ilçesinde Yedigöller bölgesinde kar yağışı muhteşem manzaralar oluşturdu. Doğayla iç içe kamp deneyimi ise benzersiz.

Yedigöller'de kar yağışı ile muhteşem görsellik

Erzurum’un İspir ilçesi Yedigöller bölgesinde kar yağışı etkili oldu.

Bu durum muhteşem bir görsel şölen yarattı.

Yüksek kesimlerde, kar yağışı Yedigöller'in muhteşem doğasını daha da göz alıcı hale getirdi.

Yeşil ve beyazın tüm tonları, göletin çevresinde muhteşem görüntüler oluşturdu.

Profesyonel dağcı Bülent Erkan, Yedigöller’de 'Dağların Oğlu' olarak biliniyor.

Erkan, kar yağışında çadır kurarak kamp yapmayı tercih etti.

Bu sayede doğanın güzelliklerini paylaştı.

“Yedigöller’de çadırımızı kurduk. Kar yağdı ve yağmaya devam ediyor.” açıklamasında bulundu.

Erkan, oldukça güzel bir atmosferin olduğunu vurguladı.

Doğal güzellikleri takipçileriyle paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

İspir Yedigöller'den herkese selamlar gönderdi.

Herkesi bu göz alıcı güzellikleri yaşamaya davet etti.

Yedigöller de kar yağışı ile muhteşem görsellik 1

Yedigöller de kar yağışı ile muhteşem görsellik 2

Yedigöller de kar yağışı ile muhteşem görsellik 3

Yedigöller de kar yağışı ile muhteşem görsellik 4

Yedigöller de kar yağışı ile muhteşem görsellik 5

Yedigöller de kar yağışı ile muhteşem görsellik 6

Yedigöller de kar yağışı ile muhteşem görsellik 7

Yedigöller de kar yağışı ile muhteşem görsellik 8Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Batı Karadeniz'in Efes'i büyülüyor! Faruk Özlü: "Daha büyük bulgular için araştırma alanımızı genişletiyoruz"Batı Karadeniz'in Efes'i büyülüyor! Faruk Özlü: "Daha büyük bulgular için araştırma alanımızı genişletiyoruz"
Engelli çocuklar için müstakil ev mücadelesiEngelli çocuklar için müstakil ev mücadelesi

Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Erzurum İspir doğa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.