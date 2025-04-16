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Yedikleriniz kaderiniz olmasın! Hastalıkların düşmanı mutfakta: Kansere karşı koruyan besinler nedir? Uzmandan uyarılar...

Beslenme ve yaşam tarzının hastalıklar üzerindeki etkisi her geçen gün daha da netleşiyor. Diyetisyen Çisem Gündüz, Akdeniz diyetine uyan bireylerde kansere yakalanma riskinin yüzde 20 oranında azaldığını belirterek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi. Gündüz, yoğurt, turşu, sarımsak ve soğan gibi fermente ve prebiyotik etkili gıdaların bağırsak florasını desteklediğini ve bu sayede vücudun savunma mekanizmasının daha etkin çalıştığını ifade etti.

Yedikleriniz kaderiniz olmasın! Hastalıkların düşmanı mutfakta: Kansere karşı koruyan besinler nedir? Uzmandan uyarılar...

Beslenme Uzmanı Diyetisyen Çisem Gündüz, beslenme ve yaşam tarzının kanser gelişimi üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile aktif bir yaşam tarzının hastalıkların önlenmesinde büyük rol oynadığını belirtti. Gündüz, Dünya Kanser Araştırma Fonu (WCRF) ve Amerikan Kanser Araştırmaları Enstitüsü (AICR) verilerine göre, kanser vakalarının yüzde 30 ila 50’sinin önlenebilir olduğunu vurgularken, bu süreçte en önemli değiştirilebilir risk faktörlerinden birinin "beslenme" olduğuna işaret etti.

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KANSERE KARŞI KORUYAN BESİNLER

Harvard Tıp Fakültesi'ne göre günlük en az 400 gram sebze ve meyve tüketiminin mide ve kolon kanseri gibi türlere karşı koruyucu olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Gündüz, "Akdeniz diyetine uyan bireylerin kansere yakalanma riskinin Akdeniz diyetine yüksek uyumun toplam kanser riskini yüzde 10-20 oranında azaltabileceğini bizlere gösteriyor. Bu diyetin temel özellikleri olan yüksek antioksidan içeriği, inflamasyonu baskılayan bileşenler ve bağırsak mikrobiyotasını destekleyen lifli besinler, kanserin önlenmesinde ve tedavi sürecinde olumlu katkılar sağlayabilir. Tam tahıllar, kuru baklagiller ve sebzelerin lif oranı yüksek olduğu için özellikle bağırsak kanserine karşı koruyucu" diye konuştu.

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KANSER TÜRLERİNE ÖNLEM ALIN!

Melatonin hormonunun hücre yenilenmesini desteklediğine değinen Diyetisyen Gündüz, kronik stresin bağışıklık sistemini baskılayarak bazı kanser türlerinin gelişimini hızlandırdığını aktararak, "DNA hasarını önleyen antioksidanlar önemli. C vitamini, E vitamini, selenyum, polifenoller ve flavonoidler kanser riskini azaltabilir. Likopen ve karotenoidler DNA hasarını önleyip iltihaplanmayı azaltarak koruyucu bir etki sağlar. Domates, havuç, tatlı patates ve kırmızı biber bu bileşenleri içeren besinlerdir. Yine bir klinik çalışma, yüksek likopen alımının prostat kanseri riskini yüzde 30 oranında azaltabileceğini gösteriyor" dedi.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI GÜÇLENDİREN BESİNLER

Bağırsak florasının güçlendirilmesinin bağışıklığı desteklediğini söyleyen Diyetisyen Gündüz, yoğurt, turşu, sarımsak ve soğan gibi besinlerin tüketilmesinin önemini ifade etti.

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"EGZERSİZ KANSER RİSKİNİ DÜŞÜREBİLİR"

Fiziksel aktivitenin kanser riskini azalttığını belirten Gündüz, "Bazı klinik araştırmalar, haftada 150 dakika orta düzeyde egzersiz yapmanın, özellikle meme ve bağırsak kanseri riskini düşürebildiğini göstermiştir. Sigaranın akciğer kanserlerinin yüzde 85'inden sorumlu olduğu bilinmektedir. Alkol tüketimi ise meme, karaciğer ve yemek borusu kanseriyle ilişkilidir" dedi.

KANSER HÜCRELERİNİ ETKİSİZ HALE GETİREN BESİNLER

Brokoli, karnabahar, lahana ve turbun kanserojenleri etkisiz hale getiren enzimler içerdiğini vurgulayan Diyetisyen Gündüz, "Omega-3 yağ asitleri de hücre membran stabilitesini artırarak kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlatabilir. Somon, keten tohumu ve ceviz Omega-3 açısından iyi kaynaklardır. Ayrıca, bağırsak florasını güçlendiren prebiyotik ve probiyotikler bağışıklık sistemini destekleyerek kanser riskini azaltabilir. Yeşil çay, nar ve kırmızı üzüm gibi flavonoidler ve polifenoller içeren gıdalar ise hücre yenilenmesini destekleyerek sağlıklı hücre fonksiyonlarını koruyabilir."

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KANSER RİSKİNİ YÜKSELTEN BESİNLER

Kaçınılması gereken gıdalardan da bahseden Diyetisyen Gündüz, işlenmiş etlerin (salam, sosis, sucuk) Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 1. Grup kanserojen olarak sınıflandırıldığını belirterek, "Yüksek glisemik indeksli gıdalar, insülin direncini artırarak bazı kanser türleriyle ilişkili bulunmuştur. Özellikle pankreas, meme ve kolorektal kanser riskini yükselttiği gösterilmiştir" uyarısında bulundu.

Ulusal Kanser Haftası'nda bilinçlenmenin önemine vurgu yapan Gündüz, sağlıklı beslenme, aktif bir yaşam ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın kanser riskini önemli ölçüde azaltabileceğini söyledi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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