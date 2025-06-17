Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'Bıçak parası' soruşturması: 11 gözaltı

İstanbul’da Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin başhekimliğine giden bazı kişiler, hastanenin bazı servislerinde bıçak parası istenerek ameliyat günlerinin öne çekildiği yönünde şikayette bulundu.



Şikayetleri değerlendiren Başhekimlik, durumu Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na bildirdi. Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.



'BAĞIŞ' VE MEDİKAL MALZEME' ADI ALTINDA PARA İSTEMİŞLER

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, hastanede aralarında doktorların da bulunduğu bazı kişilerin 'Bağış' ya da 'Medikal malzeme' adı altında hastalardan bıçak parası istediği, para yatıran kişilerin ameliyatlarının erkene alındığı ve biyopsi işlemleri ile patoloji sürecinin daha hızlı ilerletildiği saptandı.



3 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON

Ayrıca şüphelilerin bazı hastaları özel laboratuvarlara yönlendirerek, yüksek meblağlarda para istediği ve bu ödemeleri yakınlarının hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, yaklaşık 50 kişiyi 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi. Polis ekiplerinin 5 aylık fiziki ve teknik takip çalışmalarının ardından İstanbul merkezli olarak Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.F., A.A., A.Ç.B., O.B., O.Ö., Ö.A., E.Ö., Y.Ö. isimli şüpheliler ile birlikte hastanenin Göğüs Hastalıkları bölümünde çalışan profesör M.M. ve doçentler V.E. ile Y.S. gözaltına alındı.

Sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 11 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

(DHA)