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Yeğenini kurtarmak için denize giren şahıs hayatını kaybetti

Samsun’un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren yeğenini kurtarmak isteyen bir kişi boğularak hayatını kaybetti, yeğeninin ise hayati tehlikesi devam ediyor.Olay, saat 17.30 sıralarında Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi sahilinde meydana geldi.

Yeğenini kurtarmak için denize giren şahıs hayatını kaybetti

Samsun’un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren yeğenini kurtarmak isteyen bir kişi boğularak hayatını kaybetti, yeğeninin ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay, saat 17.30 sıralarında Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde boğulma ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Vatandaşlar tarafından denizden bilinci kapalı şekilde çıkarılan Hasan Voyvat’a (42), ekipler tarafından ilk müdahale yapıldığı sırada denizde başka bir şahsın daha bulunduğu bilgisi alındı. Deniz polisi ve cankurtaranlar denizde arama çalışması başlatıldı. Yapılan arama çalışmalarında E.U.U. (17), denizde bilinci kapalı şekilde bulundu ve ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ambulansla aynı hastaneye kaldırılan Hasan Voyvat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. E.U.U.’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Hasan Voyvat’ın boğulma tehlikesi geçirenyeğenini kurtarmak için girdiği denizde boğulduğu öğrenildi.

Polis olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yeğenini kurtarmak için denize giren şahıs hayatını kaybetti 1

Yeğenini kurtarmak için denize giren şahıs hayatını kaybetti 2

Yeğenini kurtarmak için denize giren şahıs hayatını kaybetti 3

Yeğenini kurtarmak için denize giren şahıs hayatını kaybetti 4

Yeğenini kurtarmak için denize giren şahıs hayatını kaybetti 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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