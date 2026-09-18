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Yeliz Yeşilmen: "Ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda adı geçen ben değilim"

Bodrum’da yaşayan Yeliz Yeşilmen, ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Yeliz Yeşilçimen’in isim benzerliği nedeniyle bazı yayın organlarında kendisiymiş gibi haberleştirilmesine tepki göstererek, "Benim bu operasyonla hiçbir ilgim yoktur" dedi.

Yeliz Yeşilmen: "Ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda adı geçen ben değilim"

Yeliz Yeşilmen, yaptığı açıklamada, "Ben Yeliz Yeşilmen’im. Operasyonda gözaltına alınan kişi ise Yeliz Yeşilçimen’dir. Buna rağmen bazı gazete ve internet siteleri, en temel gazetecilik kuralı olan isim doğrulamasını dahi yapmadan benim ismimi kullanarak ‘Yeliz Yeşilmen operasyonda yakalandı’ şeklinde haberler yayımlamıştır" dedi.

YELİZ YEŞİLMEN: "O KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Bodrum’da yaşadığını ve çocuklarıyla birlikte ABD’de tatil yaptığını belirten Yeşilmen, isminin uyuşturucu operasyonuyla ilişkilendirilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Bu, basit bir isim benzerliği hatası olarak geçiştirilebilecek bir durum değildir. Hakkımda gerçeğe aykırı şekilde oluşturulan bu yayınlar şahsımı ve itibarımı doğrudan hedef almıştır" diye konuştu.

Yeliz Yeşilmen: "Ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda adı geçen ben değilim" 1

Hukuki süreç başlatacağını açıklayan Yeşilmen, "Bu haberleri yapan, yayımlayan ve gerekli düzeltmeyi yapmayan tüm kişi ve kuruluşlarla ilgili hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Bundan sonraki süreç avukatlarım tarafından titizlikle takip edilecektir" ifadelerini kullandı.

"BENİM BU OPERASYONLA HİÇBİR İLGİM YOKTUR"

"Hiç kimsenin, doğruluğunu araştırmadan ismimi böyle ağır bir iddiayla yan yana getirmesine izin vermeyeceğim" diyen Yeşilmen, "Gözaltına alınan kişi Yeliz Yeşilçimen’dir. Yeliz Yeşilmen değildir. Benim bu operasyonla hiçbir ilgim yoktur" dedi.

Yeliz Yeşilmen’nin eşi iş adamı Ali Uğur Akbaş ise eşinin tatilde olduğunu ve yarın Türkiye’ye döneceğini belirterek, "Eşimin hiçbir şekilde bu tip bir olayla alınmasını kınıyorum. Yaşanan olay tamamen soy isim benzerliğinden ibarettir. Bazı basın yayın organlarında yanlışlıkla Yeliz Yeşilçimen yerine Yeliz Yeşilmen yazılmıştır. Konuyla ilgili olarak gerekli hukuk süreci başlatmış bulunuyoruz" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Yeliz Yeşilmen
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