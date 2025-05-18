Yelkenlerden düştüler! ABD'de köprü faciası anbean kamerada: Feci şekilde can verdiler... "Hepimiz koşmaya başladık, büyük şoktu"

ABD’de geminin köprüye çarpmasıyla yaşanan kazalara bir yenisi daha eklendi. New York'ta Meksika Donanması’na ait eğitim gemisi Cuauhtemoc’un Brooklyn Köprüsü’ne çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

DİREKLERDEN DÜŞEN PARÇALAR CAN ALDI

Yaralananların büyük bir kısmı hastanelere sevk edilirken, gemide bulunanların bazıları direklerin üzerinden düşen parçalar nedeniyle ağır şekilde yaralandı. Yetkililer, hayatını kaybeden iki kişinin, geminin direklerinden düşen parçaların isabet etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastane öldüğünü açıkladı.

YARALILARDAN 2’SİNİN DURUMU KRİTİK

New York Belediye Başkanı Eric Adams, olayın ardından sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Şu anda gemideki 277 kişiden 19’u yaralandı. Bunlardan 2’si kritik durumda" dedi. Adams, şehir yetkililerinin kazaya hızlı şekilde müdahale ettiğini vurgulayıp Meksika yetkilileriyle koordineli çalıştıklarını ifade etti.

MEKANİK ARIZA ŞÜPHESİ

New York Polis Departmanı (NYPD) Özel Harekat Bürosu Şefi Wilson Aramboles ise geminin kaptanının büyük ihtimalle "mekanik bir sorun" nedeniyle manevra kabiliyetini kaybettiğini söyledi. Aramboles, "Gemiyi manevra eden kaptan, sanırım geminin gücünü kaybetti. Bazı mekanik sorunlar yaşandığı yönünde kuvvetli şüphelerimiz var" ifadelerini kullandı. Aramboles, olay sırasında geminin direklerinde çok sayıda denizcinin bulunduğunu ve bu kişilerin yaralandığını söyledi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, verilen bilgilerin ön değerlendirme niteliğinde olduğu ve soruşturma sonucunda detayların netleşeceği belirtildi.

GEMİ, NEW YORK’TAN İZLANDA’YA GİDİYORDU

Brooklyn Köprüsü’ne çarptıktan sonra karaya oturan Cuauhtemoc gemisi, olay yerinden alınarak New York’taki Pier 36 bölgesine çekildi. Kazanın meydana geldiği sırada geminin rotasının New York’tan İzlanda’ya olduğu bildirildi.

KÖPRÜ GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI

New York’un resmi acil durum bildirim sisteminde yer alan bilgiye göre, Brooklyn Köprüsü kaza sonrası yaklaşık 40 dakika boyunca trafiğe kapatıldı. New York Belediye Başkanı Adams ise düzenlediği basın toplantısında köprünün yapılan ön incelemenin ardından yeniden ulaşıma açıldığını duyurdu. (İHA)

GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU: YELKENLERDEN DÜŞTÜLER, BÜYÜK ŞOKTU

Görgü tanıklarından Elijah West, denizcilerin geminin yelkenlerinden düştüklerini söyledi. New York Post gazetesine konuşan West olayla ilgili şunları ifade etti:

"Gemi köprünün altından geçerken yelkenler köprüye çarptı ve sonra bir sürü insan geminin yelkenlerinden düştü. Çılgıncaydı. Köprünün altında duruyorduk, sonra hepimiz koşmaya başladık. O sırada yelkenlerden sarkan insanlar gördüm. Çok geçmeden, 5 dakika içinde polis botları geldi. Sonra polis tekneyi Manhattan Köprüsü'ne yönlendirdi ve kurtarmaya başladı. Büyük bir şoktu."

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır