"Yemediğimi yedirmem" sloganıyla yıllardır şeker satıyorlardı! İçinden öyle bir şey çıktı ki... Pişkin savunma: "Yani nedir ki, bu da iş midir?"

1940 yılında Samsun’da kurulan ve açtığı fabrika ile Türkiye’deki birçok ile şeker ve şeker ürünleri gönderen Gür Şekerleme adlı işletmenin mevlit şekerini alan bir vatandaş hayatının şokunu yaşadı. Çocukları, aldığı şekeri yerken şekerde bir gariplik olduğunu fark eden vatandaş, yaptığı kontrolde şekerlerin içerisindeki kürdanları fark etti.

CİMER'E ŞİKAYET EDİLDİ

Durumu CİMER’e şikayet eden vatandaş, şikayet dilekçesinde, "13 Şubat’ta Berat Kandili için mevlit şekeri aldık ve dağıtım gerçekleştirdik. Fakat dün ağabeyimin çocuğu bu şekerlerden yediğinde şekerin içinden kürdan çıkmış. Firmayı aradığımızda ise ‘Nasıl yapmak istiyorsanız yapın’ cevabı aldık. Bu konu hakkında ne yapacağımı bilmediğimden buraya yazma gereği duydum" ifadelerine yer verdi.

Konuyu inceleyen kurumlardan İlkadım İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü cevabında yapılan şikayete konu işyerinin adresinin olmadığını, eksik bilginin eklenerek şikayetin tekrar yapılması gerektiğini belirtti.

PİŞKİN SAVUNMA: "ELDE DOLDURURKEN DÜŞMÜŞTÜR"

İddialara cevap veren firma yetkililer ise "Kürdan bu, elde doldururken düşmüştür. Yani nedir ki bu da iş midir? Kocaman kürdan boğaza kaçar mı? Bize böyle bir şikayet gelmedi" açıklamasında bulundular.

Şikayette bulunan kişi, şekerin alındığı işletmenin adresini dilekçeye ekleyerek tekrar başvuruda bulunacağını ifade etti.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır