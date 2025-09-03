HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef için milyonluk vurgun iddiası! Kocasıyla birlikte gözaltına alındı

İstanbul’da katıldığı televizyon programıyla tanınan “Reyhan Şef” ve dini nikahlı eşi, hazine arazisini ucuza kiralayacaklarını söyleyerek 4 kişiyi dolandırmakla suçlandı. 28,5 milyon liralık vurgun iddiasıyla gözaltına alınan çiftten Reyhan S. serbest kaldı, eşi ise tutuklandı. Gözaltına alınan çiftin elde ettikleri paranın 12 milyonluk kısmıyla kendilerine lüks araç aldıkları öne sürüldü.

Yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef için milyonluk vurgun iddiası! Kocasıyla birlikte gözaltına alındı
Devrim Karadağ

Katıldığı bir yemek programıyla tanınan ve Reyhan Şef olarak anılan Reyhan S.'nin ismi milyonluk vurguna karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen operasyonun detayları ise gündem oldu.

İSTANBUL'DA RESTORAN AÇMIŞTI

İddialara göre; Reyhan Şef olarak anılan Reyhan S. İstanbul’da açtığı restorana gelen kişilerle arkadaşlık kurup samimi oldu. Bu kişilere, dini nikahlı eşinin avukat olduğunu ve silah taşıma ruhsatı işlemlerinden, orman vasfını yitirmiş hazineye ait arazilerin kiralamasına kadar her türlü işi ucuza ve kolayca yapabildiğini söyledi.

Yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef için milyonluk vurgun iddiası! Kocasıyla birlikte gözaltına alındı 1

28.5 MİLYON TL'LİK VURGUN

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; bu yönlendirmeyle birlikte Reyhan Şef'in, eşi M.S.S. ile tanışan 4 kişi, arazi kiralama vaadiyle toplamda 28 milyon 500 bin lira para verdi. Parayı alan M.S.S. söylediklerini yerine getirmeyince mağdurlar şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Reyhan Şef ve eşi M.S.S.’yi Çekmeköy’de gözaltına aldı.

Yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef için milyonluk vurgun iddiası! Kocasıyla birlikte gözaltına alındı 2

VURGUN PARASIYLA 12 MİLYONLUK LÜKS ARAÇ

Gözaltına alınan çiftin elde ettikleri paranın 12 milyonluk kısmıyla kendilerine lüks araç aldıkları öne sürüldü.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan karı koca adliyeye sevk edildi.

Yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef için milyonluk vurgun iddiası! Kocasıyla birlikte gözaltına alındı 3

SERBEST KALDI

Reyhan S. adli kontrol kararı ile serbest kalırken eşi M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef için milyonluk vurgun iddiası! Kocasıyla birlikte gözaltına alındı 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Şanlıurfa... Bıçaklı caniler yol kesti: Seyir halindeki şoförün dehşet anları kamerada! Yer: Şanlıurfa... Bıçaklı caniler yol kesti: Seyir halindeki şoförün dehşet anları kamerada!
Yargıtay Başkanlığı duyurdu: 174 sözleşmeli personel alınacak! İşte başvuru tarihleri ve kadro dağılımı...Yargıtay Başkanlığı duyurdu: 174 sözleşmeli personel alınacak! İşte başvuru tarihleri ve kadro dağılımı...

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı şef yemek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Partili isimden Melek Mosso'ya skandal sözler! 'Giyinmeden inmiş galiba o bayan'

AK Partili isimden Melek Mosso'ya skandal sözler! 'Giyinmeden inmiş galiba o bayan'

Osmaniye'de korkunç olay! Cani baba kızını pompalıyla vurdu

Osmaniye'de korkunç olay! Cani baba kızını pompalıyla vurdu

Özel, İstanbul İl Başkanlığı önünde duyurdu: "Bugün kuyruklar var..."

Özel, İstanbul İl Başkanlığı önünde duyurdu: "Bugün kuyruklar var..."

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Milli takım kampında olanlar oldu! Yunus'tan antrenman sonrası olay hamle... Kerem'den anında yanıt geldi!

Fenerbahçe’den son dakika teknik adam hamlesi! Atina doğumlu isim…

Fenerbahçe’den son dakika teknik adam hamlesi! Atina doğumlu isim…

Camiye girip uygunsuz hareketlerde bulundular!

Camiye girip uygunsuz hareketlerde bulundular!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.