Yemek programıyla ünlenen Reyhan Şef için milyonluk vurgun iddiası! Kocasıyla birlikte gözaltına alındı

Katıldığı bir yemek programıyla tanınan ve Reyhan Şef olarak anılan Reyhan S.'nin ismi milyonluk vurguna karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen operasyonun detayları ise gündem oldu.

İSTANBUL'DA RESTORAN AÇMIŞTI

İddialara göre; Reyhan Şef olarak anılan Reyhan S. İstanbul’da açtığı restorana gelen kişilerle arkadaşlık kurup samimi oldu. Bu kişilere, dini nikahlı eşinin avukat olduğunu ve silah taşıma ruhsatı işlemlerinden, orman vasfını yitirmiş hazineye ait arazilerin kiralamasına kadar her türlü işi ucuza ve kolayca yapabildiğini söyledi.

28.5 MİLYON TL'LİK VURGUN

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; bu yönlendirmeyle birlikte Reyhan Şef'in, eşi M.S.S. ile tanışan 4 kişi, arazi kiralama vaadiyle toplamda 28 milyon 500 bin lira para verdi. Parayı alan M.S.S. söylediklerini yerine getirmeyince mağdurlar şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Reyhan Şef ve eşi M.S.S.’yi Çekmeköy’de gözaltına aldı.

VURGUN PARASIYLA 12 MİLYONLUK LÜKS ARAÇ

Gözaltına alınan çiftin elde ettikleri paranın 12 milyonluk kısmıyla kendilerine lüks araç aldıkları öne sürüldü.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan karı koca adliyeye sevk edildi.

SERBEST KALDI

Reyhan S. adli kontrol kararı ile serbest kalırken eşi M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.