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Yemek yiyemeyen kadının kanser olduğu ortaya çıktı! Tedavisi yok artık dedirtti: Midesi yukarı çekildi...

Aydın’da yaşayan 51 yaşındaki kadın, uzun süredir yemek yiyememe şikayetleri nedeniyle sağlık sorunları yaşıyordu. Yapılan tetkikler sonucunda, kadının yemek borusunda kanser olduğu ortaya çıktı. 30 santimetre uzunluğundaki kanserli yemek borusu başarılı bir ameliyatla alındı ve midesi yukarıya çekilerek yerine yerleştirildi. Zorlu operasyonun ardından kadının sağlığına kavuştuğu ve yemek yiyebilme yetisini geri kazandığı öğrenildi.

Yemek yiyemeyen kadının kanser olduğu ortaya çıktı! Tedavisi yok artık dedirtti: Midesi yukarı çekildi...

Aydın’da yaşayan ve yemek yiyememe şikayetleri baş gösteren 51 yaşındaki kadının, yemek borusu kanserine yakalandığı tespit edildi. Kanserli 30 santimetre yemek borusu başarılı bir ameliyatla alınan kadın, midesi yukarıya çekilerek sağlığına kavuştu.

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KİTLE KANSERLİ ÇIKTI

Aydın’ın Karacasu ilçesinden Denizli’ye gelen 51 yaşındaki Emine Ünlü, yemek yiyememe şikayeti ile hastaneye başvurdu. Yapılan endoskopi sonucunda yemek borusunda bir kitle tespit edildi. Kitle kanserli çıktı ve hastaya 6 kür kemoterapi ile 1 ay radyoterapi tedavisi verildi. Ardından, yemek borusu kanseri nedeniyle cerrahi müdahale planlandı. Bu zor ve riskli ameliyat, Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hamza Çınar tarafından Göğüs Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Öztürk’ün yardımlarıyla göğüs kafesi açılarak gerçekleştirildi. Kanserli 30 santimetre yemek borusu başarılı bir ameliyatla alınan kadın, midesi yukarıya çekilerek sağlığına kavuşturuldu.

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"YEMEK BORUSU YOKTU, MİDEYİ DE YUKARI ÇEKTİK"

Gerçekleştirilen özefagus kanseri operasyonu hakkında bilgiler paylaşan Doç. Dr. Hamza Çınar, "Halk arasında ‘midesi ağzında’ denir, bu hastamızın gerçekten de öyle. Hastamızın 30 santimetre yemek borusu yoktu. Biz, mideyi de yemek borusu gibi yukarı çektik ve bağladık böylece güzel bir ameliyat oldu. Gerçekleştirdiğimiz ameliyatla kanserli yemek borusu ve çevresindeki bezeler temizlendi. Yaptığımız ameliyat hem yemek borusunu çıkartmak hem de etraftaki bezeleri de toplamak oldu. Böylece hastalık etrafa yayılmış olsa bile onları topladığımız için ilerde kendini tekrarlama şansını kaybetti. Hastamız şuan gayet iyi, yaklaşık 1 aylık süre geçti. Yemek yiyip içebiliyor ve herhangi bir ek tedaviye gerek kalmadı. Hastanın ameliyat sonrası durumu başarılı ve normal yaşamına dönmüş durumda" şeklinde konuştu.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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yemek borusu Aydın Mide‎ yemek borusu kanseri
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