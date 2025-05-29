Yemen'den atılan füze sonrası Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar askıya alındı

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre Ben Gurion Havalimanı, iniş ve kalkışlara kısa süreliğine kapatıldı. Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sirenlerin protokol gereği devreye girdiği ve füzenin önlendiği öne sürüldü. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir yaralanma vakasının bildirilmediğini kaydetti.

HUSİLER, ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL'E SALDIRIYOR

Yemen'deki Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi’ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.

Husilerin 4 Mayıs'taki saldırısından sonra çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, İsrail'e uçuşlarını askıya almış, bazıları saldırıların sürmesi nedeniyle uçuşları ertelemeyi sürdürmüştü.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır