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Yemen’den İsrail’e balistik füze saldırısı: Birçok bölgede sirenler çaldı

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği duyurdu. Saldırı nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı açıklandı.

Yemen’den İsrail’e balistik füze saldırısı: Birçok bölgede sirenler çaldı

Orta Doğu'daki katliamlarını sürdüren İsrail’e Yemen'den misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den İsrail topraklarına doğru fırlatılan bir balistik füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı aktarıldı. Füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği kaydedildi. İlk belirlemelere göre saldırı nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmediği bildirildi.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Yemen’den yapılan füze saldırısının, ABD’nin Husilerin kontrolündeki bir limanı vurmasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’deki Hudeyde şehrinde bulunan Ras İsa yakıt limanına saldırı düzenlemiş, saldırının Husilerin ekonomik gücünü zayıflatmayı amaçladığı açıklanmıştı. Husilere ait Al Masirah TV, ABD’nin liman saldırısında en az 38 kişinin öldüğünü, 102 kişinin yaralandığını duyurmuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yemen
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