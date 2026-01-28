Yemen hükümeti ve Husiler, esir takası anlaşmasının uygulanmasındaki gecikmeyle ilgili birbirilerini suçladı

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Danışmanı ve eski Dışişleri Bakanı Abdulmelik el-Mihlafi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşılan açıklamada, Umman'ın başkenti Maskat'ta sağlanan esir takası anlaşmasıyla ilgili Husileri suçladı.

Husileri Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde gerçekleşen anlaşmalara uymama ve taahhütlere bağlı kalmamakla suçlayan Mihlafi, şunları kaydetti:

"Husilerin insanlara, özgürlüklerine ve ailelerinin çektiği acılara karşı tutumu, bu grubun anlaşmaları ahlaki veya insani bir yükümlülük olarak değil, siyasi şantaj aracı olarak gördüğünün açık bir göstergesidir."

Maskat'ta sağlanan esir takası anlaşmasını akamete uğratmalarının Husilerin ciddiyetsizliğini yeniden ortaya koyduğuna işaret eden Mihlafi, Husilerin sergiledikleri bu tutumla aynı zamanda uluslararası hukuka da aldırış etmediklerini ifade etti.

Öte yandan Husilerin Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtada, yaptığı bir televizyon konuşmasında, karşılıklı esir listelerini hazırlama sürecinin gecikmesinin kendilerinden kaynaklanmadığını iddia etti.

Husiler olarak listelerini hazır tuttuklarını dile getiren Murtada, "Karşı taraf ise Maskat'ta sağlanan anlaşmaya göre belirlenen tarihte listelerini sunma konusunda geciktiler." dedi.

Murtada, daha önce de isimlerin yer aldığı listelerin gecikmesiyle esir takası anlaşmasının engellendiğini söyledi.

Bu arada Husilerin televizyon kanalı el-Mesire ise "Suudi Arabistan yanlısı Yemen hükümet yetkililerinin esir takası konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Bunlardan bazıları esir takası anlaşmasının gerçekleşmesini isterken diğer bazıları ise buna karşı çıkıyor." iddiasında bulundu.

Yemen hükümetinin müzakere heyeti başkanı Yahya Muhammed Kezman, geçen ay tüm taraflardan toplamda 2 bin 900 esir ve tutuklunun serbest bırakılmasını öngören anlaşmanın imzalandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır