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Yemen ordusu: Husilere yönelik 992 operasyonda 267 milis öldü veya yaralandı

Yemen ordusunun, ülkenin farklı vilayetlerinde İran destekli Husilere yönelik düzenlediği 992 operasyonda 267 milisin öldüğü veya yaralandığı belirtildi.

Yemen ordusu: Husilere yönelik 992 operasyonda 267 milis öldü veya yaralandı

Yemen Ordu Sözcüsü Macid en-Nezili, 5 Ekim'de Husilere karşı başlatılan Yemen'in Şafağı operasyonu kapsamındaki gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Nezili; Marib, Taiz ve Lahic'deki Tur el-Baha bölgesinde Husi mevzileri, toplanma alanları, askeri araçlar ve tahkimatlarına; savaş uçakları, silahlı insansız hava araçları, roketatarlar ve topçu atışıyla 992 operasyon düzenlendiğini kaydetti.

Söz konusu operasyonlarda yaklaşık 267 Husi milisin öldüğü veya yaralandığını, 97 askeri araç, zırhlı araç, roket fırlatma rampası ve topçu bataryasının kullanılamaz hale getirildiğini aktardı.

Marib, Taiz ve Cevf cephelerindeki gelişmelere ilişkin de bilgi veren Nezili, Halk Direniş Güçleri ve Vatan Kalkanı Güçleri'nin desteğiyle Husilerin saldırılarının püskürtüldüğünü ve mevzilerinin hedef alındığını bildirdi.

Nezili, orduya bağlı güçlerin nerelerde kontrolü ele geçirdiğine dair bilgi paylaşmadı.

Yemen hükümet güçleri, 5 Ekim'de başkent Sana başta olmak üzere Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla "Yemen'in Şafağı" operasyonunu başlatmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Husiler
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