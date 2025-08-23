HABER

Yemen'in Hacce ilindeki sel felaketinde 3 kardeş hayatını kaybetti

Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce ilinde yaşanan sel felaketinde bir evin çöktüğü ve aynı aileden 3 çocuğun öldüğü belirtildi.

Yemen'in Hacce ilindeki sel felaketinde 3 kardeş hayatını kaybetti

Husilere bağlı "26 September Net" internet sitesinde yer alan habere göre, yağan sağanağın ardından Keaydene ilçesine bağlı El-Hadra köyünde sel meydana geldi.

Sel nedeniyle çöken bir evdeki 3 çocuk hayatını kaybederken, anne ve babaları da yaralandı.

Husilerin sözde hükümetine bağlı İçişleri Bakanlığı Güvenlik Medya Merkezi'nden yapılan açıklamada ise Hacce iline bağlı Abs ilçesinde sel nedeniyle onlarca çadır ve barakanın kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Açıklamada, yerinden edilenlerin yaşadığı baraka evlerin tahrip olması nedeniyle insanların açık alanlarda uyumak zorunda kaldığı kaydedildi.

Yemen'in başkenti Sana'da da sağanak etkili olmuş ve su baskınları yaşanmıştı.

