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'Yemenli Örümcek Adamın' hazin sonu! 120 metreden volkana düştü: Korkunç anlar kamerada

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Doğukan Akbayır

Yemen'de "Yemenli Örümcek Adam" olarak bilinen 30 yaşındaki dağcı Al-Qaqa'bin Antar, 120 metrelik volkanik kraterde akrobatik hareketler yaparken korkunç bir kaza yaşadı. Antar dengesini kaybedip volkanik kratere düştü. Talihsiz adamın hayatını kaybettiği öğrenilirken yaşanan korkunç anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü dünya çapında gündem oldu. 30 yaşındaki dağcı Al-Qaqa'bin Antar, Yemen'deki Hardah Barajı volkanik kraterinde akrobasi performansı sergiliyordu.

Yemenli Örümcek Adamın hazin sonu! 120 metreden volkana düştü: Korkunç anlar kamerada 1

120 METRELİK BOŞLUĞA DÜŞTÜ

30 yaşındaki Al-Qaqa'bin Antar, kraterin sarp duvarlarına tırmandığı sırada tutunamayarak 120 metrelik boşluğa düştü.

Yemenli Örümcek Adamın hazin sonu! 120 metreden volkana düştü: Korkunç anlar kamerada 2

Yetkililer, "Yemenli Örümcek Adam" lakabıyla bilinen dağcının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yemenli Örümcek Adamın hazin sonu! 120 metreden volkana düştü: Korkunç anlar kamerada 3

4 SAAT SÜREN SEFERBERLİK

Olayın ardından bölgeye aralarında dalgıçların ve su altı uzmanlarının da bulunduğu geniş çaplı bir kurtarma ekibi sevk edildi. Sivil Savunma İdaresi, arazinin oldukça sarp ve kayalık yapısı nedeniyle ulaşımın son derece güç olduğunu belirterek, dört saat süren arama çalışmalarını "karmaşık ve zorlu bir operasyon" olarak nitelendirdi. Dalgıçlar, Antar'ın cansız bedenine su yüzeyinin 30 metre derinliğinde ulaştı.

Yemenli Örümcek Adamın hazin sonu! 120 metreden volkana düştü: Korkunç anlar kamerada 4

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Anahtar Kelimeler:
Yemen
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