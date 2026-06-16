'Yemenli Örümcek Adamın' hazin sonu! 120 metreden volkana düştü: Korkunç anlar kamerada

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü dünya çapında gündem oldu. 30 yaşındaki dağcı Al-Qaqa'bin Antar, Yemen'deki Hardah Barajı volkanik kraterinde akrobasi performansı sergiliyordu.

120 METRELİK BOŞLUĞA DÜŞTÜ

30 yaşındaki Al-Qaqa'bin Antar, kraterin sarp duvarlarına tırmandığı sırada tutunamayarak 120 metrelik boşluğa düştü.

Yetkililer, "Yemenli Örümcek Adam" lakabıyla bilinen dağcının hayatını kaybettiğini duyurdu.

4 SAAT SÜREN SEFERBERLİK

Olayın ardından bölgeye aralarında dalgıçların ve su altı uzmanlarının da bulunduğu geniş çaplı bir kurtarma ekibi sevk edildi. Sivil Savunma İdaresi, arazinin oldukça sarp ve kayalık yapısı nedeniyle ulaşımın son derece güç olduğunu belirterek, dört saat süren arama çalışmalarını "karmaşık ve zorlu bir operasyon" olarak nitelendirdi. Dalgıçlar, Antar'ın cansız bedenine su yüzeyinin 30 metre derinliğinde ulaştı.