Yeni aldığı motosikletiyle bariyerlere çarptığı kazada öldü

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, yeni aldığı motosikletle bariyere çarpan Ahmet Demir (35), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Sivas-Kayseri kara yolunda meydana geldi. Yeni aldığı motosikletiyle arkadaşlarıyla Sivas’tan, Antalya’ya gitmek üzere yola çıkan Ahmet Demir, kontrolü kaybetti, Motosiklet, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Demir, ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)