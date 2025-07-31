Yeni araştırma: Bebek mamalarında yüksek risk görüldü! Obezite ve şeker tehlikesi! Uzmanlar uyardı: “Kabul edilemez”

Birleşik Krallık’ta yapılan yeni bir araştırma, marketlerde satılan bebek mamalarının üçte birinin aşırı işlenmiş gıda (UPF) kategorisinde olduğunu ortaya koydu.

UZMANLAR 632 ÜRÜNÜNÜ İNCELEDİ

Leeds Üniversitesi’nden uzmanlar, popüler markaların 632 ürününü inceledi. Bulgular, bu ürünlerin yüksek oranda şeker ve katkı maddesi içerdiğini, bebekleri sağlıksız beslenme alışkanlıklarına alıştırarak obezite riskini artırdığını gösteriyor.

YÜKSEK ŞEKER VE DÜŞÜK BESİN DEĞERİ

Araştırmada, özellikle “eriyen” atıştırmalıklar ve çubuk şeklindeki ürünlerin besin değerinin düşük olduğu belirlendi. Meyve bazlı püreler ve atıştırmalıklar, “şeker ilavesiz” etiketiyle pazarlansa da, parçalanmış meyvelerden gelen serbest şeker oranları yüksek. Bazı meyveli çubuklarda kalorinin yüzde 67’si şekerden geliyor. Bu gıdalar, diyabet, kalp hastalıkları ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor.

UZMANLARDAN UYARI: “KABUL EDİLEMEZ”

Araştırmanın baş yazarı Dr. Diane Threapleton, “Bebek reyonları, organik veya ‘şeker ilavesiz’ gibi yanıltıcı etiketlerle dolu. Bu ürünler gerçek gıdadan uzak ve bebekleri sağlıksız tatlara alıştırıyor. Bu durum kabul edilemez. Ömür boyu sürecek sağlık sorunlarının temelini atıyor” dedi.

Uzmanlar, ebeveynleri bebek maması seçiminde daha dikkatli olmaya çağırıyor.