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Yeni araştırma: Bebek mamalarında yüksek risk görüldü! Obezite ve şeker tehlikesi! Uzmanlar uyardı: “Kabul edilemez”

Birleşik Krallık’ta yapılan yeni bir araştırma, marketlerde satılan bebek mamalarının üçte birinin aşırı işlenmiş gıda (UPF) kategorisinde olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, yüksek şeker ve katkı maddesi içeren bu ürünlerin bebekleri sağlıksız beslenme alışkanlıklarına alıştırdığını ve obezite riskini artırdığını belirtiyor. Özellikle popüler markaların “şeker ilavesiz” etiketli ürünlerinde bile yüksek serbest şeker oranları tespit edildi. Araştırmanın detayları haberimizde...

Yeni araştırma: Bebek mamalarında yüksek risk görüldü! Obezite ve şeker tehlikesi! Uzmanlar uyardı: “Kabul edilemez”
Sedef Karatay

Birleşik Krallık’ta yapılan yeni bir araştırma, marketlerde satılan bebek mamalarının üçte birinin aşırı işlenmiş gıda (UPF) kategorisinde olduğunu ortaya koydu.

Yeni araştırma: Bebek mamalarında yüksek risk görüldü! Obezite ve şeker tehlikesi! Uzmanlar uyardı: “Kabul edilemez” 1

UZMANLAR 632 ÜRÜNÜNÜ İNCELEDİ

Leeds Üniversitesi’nden uzmanlar, popüler markaların 632 ürününü inceledi. Bulgular, bu ürünlerin yüksek oranda şeker ve katkı maddesi içerdiğini, bebekleri sağlıksız beslenme alışkanlıklarına alıştırarak obezite riskini artırdığını gösteriyor.

Yeni araştırma: Bebek mamalarında yüksek risk görüldü! Obezite ve şeker tehlikesi! Uzmanlar uyardı: “Kabul edilemez” 2

YÜKSEK ŞEKER VE DÜŞÜK BESİN DEĞERİ

Araştırmada, özellikle “eriyen” atıştırmalıklar ve çubuk şeklindeki ürünlerin besin değerinin düşük olduğu belirlendi. Meyve bazlı püreler ve atıştırmalıklar, “şeker ilavesiz” etiketiyle pazarlansa da, parçalanmış meyvelerden gelen serbest şeker oranları yüksek. Bazı meyveli çubuklarda kalorinin yüzde 67’si şekerden geliyor. Bu gıdalar, diyabet, kalp hastalıkları ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor.

UZMANLARDAN UYARI: “KABUL EDİLEMEZ”

Araştırmanın baş yazarı Dr. Diane Threapleton, “Bebek reyonları, organik veya ‘şeker ilavesiz’ gibi yanıltıcı etiketlerle dolu. Bu ürünler gerçek gıdadan uzak ve bebekleri sağlıksız tatlara alıştırıyor. Bu durum kabul edilemez. Ömür boyu sürecek sağlık sorunlarının temelini atıyor” dedi.

Yeni araştırma: Bebek mamalarında yüksek risk görüldü! Obezite ve şeker tehlikesi! Uzmanlar uyardı: “Kabul edilemez” 3

Uzmanlar, ebeveynleri bebek maması seçiminde daha dikkatli olmaya çağırıyor.

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