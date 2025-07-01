Yeni araştırma uyarıyor: Dikkat! Kabus görmek ömrü kısaltabilir

Bilim insanları, kabus görmenin insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştırdı ve çarpıcı sonuçlara ulaştı. Nörolog Dr. Abidemi Otaiku liderliğindeki araştırma, kabusların erken ölüm riskini artırabileceğini ortaya koydu.

183 BİN YETİŞKİN VE 2400 ÇOCUK ÜZERİNDE ARAŞTIRMA

Dr. Otaiku ve ekibi, 26-86 yaş arası 183 binden fazla yetişkin ile 8-10 yaş arası 2400 çocuğun verilerini inceledi. Araştırma, haftada bir kabus görenlerin, kabus görmeyenlere kıyasla 70 yaşından önce ölme olasılığının 3 kat daha yüksek olduğunu gösterdi.

KABUSLAR GERÇEK GİBİ HİSSETTİRİYOR

Dr. Otaiku, “Uyurken beynimiz rüyalarla gerçeği ayırt edemiyor. Kabus görmek, erken ölüm riskinin güçlü bir göstergesi olabilir,” dedi.

Imperial College London’dan bilim insanları, kabus sırasındaki stresin, uyanıkken hissedilen stresten çok daha yoğun olabileceğini belirtti.

TELOMER KISALMASI VE BİYOLOJİK YAŞLANMA

Araştırma, katılımcıların biyolojik yaşlanmasını telomer uzunluklarına göre değerlendirdi. Telomerler, kromozomların uçlarında bulunan ve yaşlandıkça küçülen yapılar olarak biliniyor. Düzenli kabus görenlerde telomerlerin daha kısa olduğu, bu da hızlanmış biyolojik yaşlanma ve %40 daha yüksek erken ölüm riski anlamına geliyor.

STRES VE UYKU BOZUKLUKLARI ERKEN ÖLÜME YOL AÇIYOR

Araştırmacılar, kabusların yol açtığı yoğun stres ve uyku bozukluklarının bu riski artırabileceğini düşünüyor. Kabusların, kanser ve kalp hastalıkları gibi kronik rahatsızlıklarla bağlantılı olabileceği de vurgulandı.