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Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de! Aralarında 9 milletvekili var: Cemal Enginyurt, Berdan Öztürk...

11.03.2025 13:37
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TBMM Başkanlığına, 9 milletvekili hakkında 13 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de! Aralarında 9 milletvekili var: Cemal Enginyurt, Berdan Öztürk...

Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

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Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan."

CHP İstanbul Milletvekili Enginyurt hakkında 4, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk hakkında ise 2 dosya bulunuyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dokunulmazlık tbmm
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