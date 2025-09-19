Yeni gelişme: iPhone 17 ailesi ve iPhone Air Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatları...

iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinden oluşan iPhone 17 ailesi ve iPhone Air, 12 Eylül itibarıyla Türkiye'de ön siparişe açılmıştı. Yeni nesil iPhone akıllı telefonlar, 19 Eylül'den itibaren ise ülkemizde satışa sunulacaktı. Nitekim öyle de oldu.

SATIŞA SUNULDULAR

iPhone 17 ailesi ve iPhone Air'ı Türkiye'de satışa sunuldu. iPhone 17 ailesine mensup bir iPhone 17 modeli veya daha ince tasarıma sahip iPhone Air satın almak isteyen tüketiciler, 19 Eylül 2025 yani bugün itibarıyla iPhone 17 satın alabiliyor. Ayrıca telefonlar mağazalardan satın alınabiliyor.

IPHONE 17 AİLESİ VE IPHONE AIR NE KADAR? İŞTE FİYATLAR

iPhone 17 256 GB fiyatı (başlangıç fiyatı): 77.999 TL

iPhone 17 512 GB fiyatı (başlangıç fiyatı): 89.999 TL

iPhone Air 256 GB fiyatı (başlangıç fiyatı): 97.999 TL

iPhone Air 512 GB fiyatı (başlangıç fiyatı): 109.999 TL

iPhone Air 1 TB fiyatı (başlangıç fiyatı): 121.999 TL

IPHONE 17 PRO VE IPHONE 17 PRO MAX FİYAT LİSTESİ VE TÜRKİYE SATIŞ FİYATI

iPhone 17 Pro 256 GB fiyatı (başlangıç fiyatı): 107.999 TL

iPhone 17 Pro 512 GB fiyatı (başlangıç fiyatı): 119.999 TL

iPhone 17 Pro 1 TB fiyatı (başlangıç fiyatı): 131.999 TL

iPhone 17 Pro Max 256 GB fiyatı (başlangıç fiyatı): 119.999 TL

iPhone 17 Pro Max 512 GB fiyatı (başlangıç fiyatı): 131.999 TL

iPhone 17 Pro Max 1 TB fiyatı (başlangıç fiyatı): 143.999 TL

iPhone 17 Pro Max 2 TB fiyatı (başlangıç fiyatı): 168.999 TL

IPHONE 17 ÖZELLİKLERİ

iPhone 17'nin en çok dikkat çeken özellikler arasında Center Stage ön kamera, optik kalitede 2x telefoto destekli 48 MP Fusion kamera sistemi, ProMotion teknolojisine sahip 6.3 inç Super Retina XDR ekran ve yeni A19 çip yer alıyor.

Apple’ın yeni telefonu, 120 Hz’e kadar uyarlanabilir yenileme hızına sahip ProMotion ekran ile geliyor. Bu özellik ile birlikte cevabı en çok merak edilen sorulardan biri olan "iPhone 17 kaç Hz olacak?" sorusu da böylece yanıt buldu: cihaz 120 Hz destekliyor.

Telefon ayrıca A19 çip ile donatılmış durumda. Apple Intelligence destekli iOS 26 sayesinde cihazda iPhone 17 AI özellikleri de kullanıma sunuluyor.

IPHONE 17 KAMERA SİSTEMİ

iPhone 17, Apple'ın iddiasına göre şimdiye kadarki en güçlü kamera sistemiyle geliyor. Yeni Center Stage ön kamera, 48 MP çözünürlük ve ultra stabilize video kaydıyla öne çıkıyor. Arka tarafta ise 48 MP Fusion Ana kamera ve 48 MP Fusion Ultra Geniş kamera yer alıyor.

Yapay zekâ destekli Ana Sahne özelliği ile grup fotoğraflarında kadraj otomatik olarak genişletilebiliyor. Ayrıca Sinematik mod ve 4K Dolby Vision video seçenekleri bulunuyor.

IPHONE AIR NEDİR? IPHONE AIR ÖZELLİKLERİ

iPhone Air, Apple’ın eylül 2025’te tanıttığı yeni nesil akıllı telefon serisinde yer alan, ultra ince ve hafif bir modeldir. 5,6 mm kalınlık ve 165 gram ağırlık ile şimdiye kadar üretilen en ince iPhone modeli olmuştur.

Yeni modelin öne çıkan iPhone Air özellikleri arasında 120 Hz ProMotion ekran, A19 Pro işlemci, 48 MP Fusion kamera sistemi ve 18 MP Center Stage ön kamera bulunuyor. Ekranı ise 3000 nit’e kadar parlaklık sunabiliyor. Apple ayrıca cihazda Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve eSIM desteği (Fiziksel SIM kart desteği yok) sundu.

IPHONE AIR BATARYA MAH VE MAGSAFE PİL DESTEĞİ

Apple, cihazın pil kapasitesini resmi olarak açıklamazken iPhone Air batarya mAh değerinin gün boyu kullanım için optimize edildiğini vurguluyor.

Apple, iPhone Air ile birlikte bir MagSafe Pil aksesuarı da çıkardı. iPhone Air MagSafe Pil aksesuarı cihazın pil ömrünü ise 40 saate kadar video oynatma süresine çıkarıyor.

IPHONE 17 PRO VE IPHONE 17 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

Yeni iPhone 17 Pro Max Apple tasarımı, fırçalanmış alüminyum yekpare gövde ve Ceramic Shield 2 teknolojisi ile geliyor. Cihaz:

6.9 inç Super Retina XDR ekran,

48 MP Fusion üçlü kamera sistemi,

Optik kalitede 8 kat zoom,

18 MP Center Stage ön kamera,

iOS 26 ve Apple Intelligence özellikleri ile geliyor.

iPhone 17 Pro özellikleri arasında ise 6.3 inç ekran, A19 Pro çip, 256 GB’dan başlayan depolama kapasitesi ve pil ömrü öne çıkıyor.

IPHONE 17 PRO VE IPHONE 17 PRO MAX RENK SEÇENEKLERİ

Her iki model de abis, kozmik turuncu ve gümüş olmak üzere üç farklı renkle satışa sunuluyor. iPhone 17 Pro renkleri ve iPhone 17 Pro Max renkleri, önceki serilere kıyasla özellikle kozmik turuncu rengi ile ayrışıyor.