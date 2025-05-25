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Yeni haftada yurt genelinde bahar yağışlarının etkili olması bekleniyor

Yeni haftada yurt genelinde bahar yağışlarının görülmesi, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Yeni haftada yurt genelinde bahar yağışlarının etkili olması bekleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine yeni haftanın hava tahminine ilişkin bilgiler verdi.

Son değerlendirmelere göre yurt genelinde yağışlı sistemin etkili olacağını belirten Tekin, yarın batı kesimlerde görülecek sağanağın hafta boyunca yer yer gök gürültülü olacağını söyledi.

Yarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu Bölgesi'nde yağışların görüleceğini bildiren Tekin, "Salı günü İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağışları göreceğiz. Çarşamba, perşembe ve cuma günü ülkemizin kuzey, iç ve güney kesimlerinde yağışları görmeye devam edeceğiz." dedi.

Tekin, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların, yeni haftada gelecek yağışla mevsim normalleri civarına, yer yer ise altına ineceğini belirtti.

Yarın Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz'in ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden rüzgarın kuvvetli eseceğine dikkati çeken Tekin, vatandaşları olası fırtınaya karşı uyardı.

Yağışlı sistemin etkisiyle yarın batı kesimlerde yer yer toz taşınımı beklendiğini vurgulayan Tekin, çamur şeklinde yağış görülebileceğini dile getirdi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da yarın yağışlı havanın etkili olacağını belirten Tekin, öğle saatlerinde başlayacak gök gürültülü sağanağın gün boyunca devam edeceğini bildirdi.

Başkentte salı ve çarşamba günü yağış beklenmediğini ifade eden Tekin, "Sıcaklıklar yarın 29, salı 22, çarşamba günü ise 24 derece olacak." dedi.

İstanbul'da yarın sağanak beklendiğini belirten Tekin, yağışların yerel kuvvetli olabileceğini söyledi. Salı günü parçalı bulutlu havanın etkili olacağını vurgulayan Tekin, sıcaklıkların gelecek 3 gün boyunca 20 ila 22 derecelerde seyredeceğini söyledi.

İzmir'de yarın kuvvetli sağanak görüleceğini belirten Tekin, "Salı ve çarşamba günü yağış ara verecek. Sıcaklıklar yarın 24, salı 26, çarşamba günü 27 derece olacak." diye konuştu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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hava durumu
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