Yeni iOS güncellemesi sonrası iPhone'larda beklenmedik sorun: Dokunmatik çalışmıyor, cihaz ısınıyor!

iOS 18.5 güncellemesi ardından iPhone 15 Pro Max modelinde, dokunmatik ekranın zaman zaman yanıt vermediği ve bu sorunun sadece belirli uygulamalarda değil, genel olarak cihazın tamamında yaşandığı ifade ediliyor. Özellikle uygulamalardan çıkış için kullanılan "X" işaretinin çalışmaması gibi spesifik sorunlar da rapor edildi.

'ISINIYOR, DONUYOR, GECİKİYOR'

Bunun yanı sıra, bazı kullanıcılar cihazlarının normalden daha fazla ısındığını belirtiyor. Ayrıca uygulama simgelerinin kaybolması, genel performans düşüşü ve pil ömründe azalma gibi şikayetler de dile getiriliyor. Ancak pil performansında iyileşme gözlemleyen kullanıcılar da mevcut. Bu da deneyimlerin cihazdan cihaza değişiklik gösterebileceğini gösteriyor.

iOS 18.5.1 YAKINDA GELEBİLİR

Apple'ın yakın zamanda iOS 18.5.1 güncellemesini yayınlaması bekleniyor. iOS 18.5.1 güncellemesinin bazı iPhone kullanıcılarının yaşadığı bu gibi sorunları çözeceği düşünülüyor.