Yeni küresel salgın uyarısı: Chikungunya virüsü Türkiye'de var mı? Uzman isim açıkladı: "Aedes türüne ait sivrisinek İstanbul'da görüldü"

Çin’de 7 bini aşkın vakanın görülmesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel salgın uyarısı yaptığı Chikungunya virüsüyle ilgili, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kılıç’tan dikkat çeken açıklama geldi.

Uzmanlar, ‘İki büklüm yapan' anlamına gelen ve Tanzanya'daki yerel dilden adını alan Chikungunya virüsünün, ‘Aedes' türüne ait sivrisinekler aracılığıyla bulaşan ateşli bir hastalık olduğuna dikkati çekiyor. Genellikle Kenya, Tanzanya ve Hint Okyanusu çevresinde görülen virüsün Çin'de 7 bini aşan vakaya yol açması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü milyonlarca kişiyi tehdit edebilecek küresel salgını önlemek için acil eylem çağrısı yaptı.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gülay Kılıç, Chinkunya virüsüne dair değerlendirmelerde bulundu.

"ÇİN'DE TESPİT EDİLEN 7 BİNLERİ AŞAN VAKA SAYISI OLDU"

Uzman Dr. Kılıç, yaptığı açıklamada, Chikungunya'nın 1940'lı yıllardan itibaren özellikle Kenya, Tanzanya, Asya, ve Hint okyanusunun etrafında görülen ve Aedes türüne ait sivrisineklerle bulaşan bir hastalık olduğunu belirterek, "2000'lerin başından itibaren Avrupa'da, Amerika'da ve dünyanın pek çok ülkesinde görülmeye başlandı. Dünya sağlık Örgütünü alarma geçiren olay; daha önce çok da görülen bir ülke olmayan Çin'de tespit edilen 7 binleri aşan vaka sayısı oldu. Her yerde görülebilen ve Türkiye'de de tespit edilen bir sivrisineğin vektör olduğu; enfekte insandan ısırıp, kanını emdikten sonra aynı virüsü tükürük bezleriyle taşıyıp, tekrar ısırdığı şahıslara hastalığı iletmesiyle oluşan bir olay" diye konuştu.

"ÇOK RİSKLİ BİR HASTALIK DEĞİL"

Chikungunya virüsünün enfekte olmasıyla diğer viral enfeksiyonlarda görüldüğü gibi halsizlik, yorgunluk, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı ve kusma gibi belirtilerin ortaya çıktığını ifade eden Kılıç, "Bu virüsün özelliği çok yüksek ateş olması ve çok şiddetli ekrem ağrısı ile ortaya çıkmasıdır. Laboratuvar tetkiki olmadan ne deng hummasından ne de zikadan çok ayırt edilemeyebilir. Daha dramatik, daha hızlı, daha yüksek ateş ve daha ağrılı biçimde devam ediyor. Hastalık çok riskli bir hastalık değil. Bir hafta ciddi olarak hasta yapıyor ama spesifik bir ilacı, antivirali yok. Ateş düşürme ve bol sıvıyla hastalar iyileşiyor" açıklamasında bulundu.

Uzman Dr. Kılıç, diyabet, hipertansiyon, kanser, böbrek hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olanlarda ve bebeklerde hastalığın çok ağır seyredebildiğine ve hastaneye yatış olabildiğine dikkati çekti.

Virüsün yaygın olduğu ülkelerde hijyen şartlarının çok iyi olmadığını ve vakaların Avrupa'da görülmeye başlamasıyla hastalığın daha yakından takip edildiğini kaydeden Kılıç, virüsün insandan insana bulaş sağlamadığını sadece vektör aracılığıyla bulaş olduğunu ekledi.

"AEDES TÜRÜNE AİT SİVRİSİNEK İSTANBUL'DA GÖRÜLDÜ"

Türkiye'de ilan edilmiş resmi bir vaka olmadığını ama Aedes türüne ait sivrisineklerin var olduğunu kaydeden Kılıç, "Sivrisinekler, özellikle İstanbul'da görüldü. Orada çalışmalar yapıldığı için yoksa Türkiye'nin herhangi bir yerinde olabilir. Zika'da aynı virüs ama daha çok Doğu Karadeniz'de birkaç vaka gördük. Genellikle buradaki sıkıntı veya dikkat etmemiz gereken bu hastalar genelde bu riskli bölgelere seyahat edenlerin geri döndüğünde taşımaları. Özellikle böyle bölgelere ziyaretten sonra hastalık belirtileri varsa mutlaka bir hekime, hastaneye başvurması lazım" dedi.

"BU İHTİMALİ GÖZ ÖNÜNE ALACAĞIZ"

Seyahat edenlerin sadece Chikungunya virüsü için değil tüm virüslere karşı korunması gerektiğine vurgu yapan Kılıç, sözlerine şöyle devam etti: "Kapalı giysiler giymek, yine de eliniz yüzünüz açıksa bu özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği toksik olmayan çok iyi sinek kovucular var. Yattığınız odaya klima ve sinek kovucular koymak. Bu sinek genelde gündüz, sabah ve akşam üzeri öğleden sonraki saatlerde gündüz ısırıyor. Gündüz uyunuyorsa, uyunurken mutlaka cibinlik kullanılması öneriler arasında. Telaş edilecek bir şey yok. Chikunguya, Deng humması ve Zika virüsü hep seyahatten dönen hastalarda oldu ama sinek türünün bizde olması bir şekilde de hasta birisiyle gelip yaygınlaşabilir. Bu ihtimali göz önüne alacağız. Hijyen her zaman ki gibi bizim için çok önemli ama iyi tarafı insandan insana bulaşmıyor."

(İHA)

Çin enfeksiyon virüs Sivrisinek
