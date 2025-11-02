HABER

Yeni Mac bekleyenlere kötü haber: Apple, 2026’ya kadar sessiz kalabilir!

Apple'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı ve CFO'su Kevan Parekh, şirketin kazanç açıklaması sırasında önemli ifadeler kullandı. Parekh'in sözleri, Apple'ın yılın geri kalanında yeni Mac modelleri piyasaya sürmeyeceğine dair ipucu olarak yorumlandı.

Enes Çırtlık

Apple’ın Kıdemli Başkan Yardımcısı ve CFO’su Kevan Parekh, şirketin kazanç açıklaması sırasındaki sözleriyle, 2025’in geri kalanında yeni bir Mac lansmanı planlanmadığına dair güçlü sinyaller verdi.

2026'YA KADAR YENİ BİR MAC GELMEYECEK Mİ?

Kevan Parekh, şirketin yaptığı kazanç açıklaması sırasında Apple’ın 2025’in dördüncü çeyreğindeki Mac gelirinin, 2024’ün dördüncü çeyreğine kıyasla önemli ölçüde artmayabileceği konusunda 'tabiri caizse bir ön uyarı' yaptı. Bunun nedeni ise büyük olasılıkla, geçen yıla göre bu çeyrekte daha az yeni Mac modeli piyasaya çıkacak olması.

MacRumors'a göre ise Parekh, dolaylı olarak Apple’ın 2025 yılı için başka Mac lansmanı planlamadığını ima etti.

ŞU ANA DEK 14 İNÇ MACBOOK PRO GÜNCELLENDİ

Ayın başlarında Apple, giriş seviyesi 14 inç MacBook Pro modelini M5 çiple güncelledi, ancak M5 Pro veya M5 Max çipli MacBook Pro modelleri tanıtmadı ve Mac mini ile iMac de herhangi bir donanım güncellemesi almadı.

Daha önce M5 Pro ve M5 Max çipli MacBook Pro modellerinin ise 2026’da piyasaya çıkacağı iddia edilmişti. Parekh’in açıklaması da bu bilgiyi destekliyor gibi görünüyor. M5 çipli Mac mini ve iMac modelleri için de 2026 yılının planlandığı, MacBook Air, Mac Studio ve Mac Pro modellerinin ise 2026’da güncelleneceği söylentileri bulunuyordu.

A SERİSİ ÇİPE SAHİP, UYGUN FİYATLI MACBOOK GELİYOR

Ayrıca, A18 Pro veya A19 Pro çipli, daha uygun fiyatlı bir MacBook modelinin 2025’in sonlarında veya 2026’nın başlarında çıkacağı da iddia ediliyor; ancak Parekh’in açıklamaları göz önüne alındığında, bu cihaz için 2026’nın başı daha olası görünüyor. Bu modelin, M1 çipli MacBook Air’in manevi halefi olması bekleniyor.

