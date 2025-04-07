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Yeni metro hatları yolda! Mansur Yavaş duyurdu: "İhale süreci tamamlandı, başka onaylar da alındı"

Ankara'da Dikimevi – Natoyolu Metro Hattı için ihale süreci tamamlandı. ABB Başkanı Mansur Yavaş ulaşım projelerinde başka onaylar da alındığını duyurdu.

Yeni metro hatları yolda! Mansur Yavaş duyurdu: "İhale süreci tamamlandı, başka onaylar da alındı"

Ankara'da yeni metro hatları yolda. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş son gelişmeleri duyurdu.

"ÇOK YAKIN ZAMANDA SAHADA ÇALIŞMALARA BAŞLIYORUZ"

Sosyal medya hesabından "Ankara’mıza hayırlı olsun" notuyla paylaşım yapan Yavaş şunları kaydetti:

"Dikimevi – Natoyolu Metro Hattı için ihale süreci tamamlandı. Sözleşme imzası sonrası çok yakın zamanda sahada çalışmalara başlıyoruz.

"YENİ METRO HATLARI İÇİN ONAYLAR"

Ulaşım projelerinde başka onaylar da alındı.

M2 Koru – Yaşamkent – Bağlıca uzatma hattı (9,36 km),
M4 Şehitler – Forum uzatma hattı (7,69 km) projeleri Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylandı.
M5 Kızılay – Dikmen uzatma hattı (15,5km) projesinde tüm resmi revizyonlar tamamlandı son onay aşamasında.

"ÖNCEKİ DÖNEMLERDEN DEVRALDIĞIMIZ 6 MİLYAR LİRALIK BORCUN TAMAMI ÖDENDİ"

Ayrıca önceki dönemlerden devraldığımız ve belediyemizin omuzlarına yüklenen metro kesintilerine ilişkin 6 milyar liralık borcun tamamı ödenmiştir. Ödemesi biten bu borç, toplamda 44,74 kilometrelik bir metro hattına denk gelmektedir."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
metro
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