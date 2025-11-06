HABER

Yeni nesil elektrikli yol süpürme araçları Bodrum’da

Bodrum Belediyesi, çevreci ve sürdürülebilir kent yaşamı hedefi doğrultusunda bünyesine kattığı yüzde yüz elektrikli yol süpürme araçlarını hizmete aldı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kullanım kolaylığı, enerji tasarrufu, sessiz çalışma ve güçlü çekim özelliğiyle öne çıkan yeni temizlik araçlarıyla kent genelinde çalışmalara başladı.

Gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında, Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi, Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası Sokak (Öğretmenevi önünden limana kadar olan kısım) ve Güvercinlik Mahallesi Belediye Kafe önünde yeni elektrikli araçlarla kapsamlı temizlik yapıldı.

DAHA SESSİZ VE VERİMLİ BİR TEMİZLİK

Bodrum Belediyesi yetkilileri, çevre dostu araçların kullanımının yaygınlaştırılmasıyla birlikte hem karbon salınımının azaltılacağını hem de daha sessiz ve verimli bir temizlik hizmeti sunulacağını belirtti. Temizlik çalışmaları önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde de planlı şekilde devam edecek.

BİRÇOK ALANDA KULLANILACAK

Elektrikli yol temizleme araçları; şehir içi ve sanayi bölgelerinin yanı sıra kaldırımlar, dar sokaklar, kalabalık alanlar, süpermarketler, alışveriş merkezleri, hastaneler, depolar, iç ve dış mekanlar, fabrikalar, küçük işletmeler, bahçeler ve istasyonlar gibi pek çok kamusal alanda etkin şekilde kullanılabiliyor.

(İHA)

06 Kasım 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum temizlik
