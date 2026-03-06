HABER

Yeni nesil Xbox'ın kod adı açıklandı! Önemli özelliği belli oldu

Microsoft, yeni nesil Xbox oyun konsolunun kod adını resmen açıkladı. Xbox CEO'su Asha Sharma ise yeni konsolun en önemli özelliklerinden birini paylaştı.

Enes Çırtlık

Oyun konsolu dünyasında Sony'nin PlayStation 5 Pro hamlesi sonrası Xbox tarafının nasıl bir hamlede bulunacağı merak ediliyordu. Sony hatırlayacağınız üzere Project Amethyst hakkında geçtiğimiz aylarda Mark Cerny ve Jack Huynh'ın yer aldığı bir video paylaşarak da gelecek nesil PlayStation oyun konsoluyla alakalı bazı ipuçlarını vermişti. Şimdi ise Xbox tarafı, yeni nesil Xbox oyun konsoluyla ilgili önemli duyurular yaptı. Bu duyurular arasında yeni konsolun kod adı ve en önemli özelliklerinden biri de var.

XBOX'DAN "PROJECT HELIX" GELİYOR

Yapılan açıklamalara göre, yeni nesil Xbox oyun konsolunun kod adı “Project Helix” olarak açıklandı. Xbox CEO'su Asha Sharma ise "Project Helix"in hem Xbox hem de PC oyunlarını oynatabileceğini duyurarak yeni konsolun en önemli özelliklerinden birine dikkat çekti.

Yeni nesil Xbox ın kod adı açıklandı! Önemli özelliği belli oldu 1

The Verge'de yer alan habere göre; Microsoft, yeni Xbox'ın konsol ve PC'nin bir tür melezi olacağını zaten belirtmişti. Xbox'ın eski başkanı Sarah Bond da "Yeni nesil konsol, çok premium, çok üst düzey bir deneyim sunacak" demişti.

Anahtar Kelimeler:
Microsoft Xbox oyun konsolu
