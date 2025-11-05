HABER

Yeni nükleer silahlarını 'Dünyada benzeri yok' diyerek duyurmuştu! Putin ABD'ye gözdağı: Emri verdi...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde yeni nükleer silahlarını duyurmasının ardından ABD cephesi derhal yanıtta bulunmuş, nükleer silahlarını yeniden denemelere başlayacağını açıklamıştı. Putin'den de Trump'ın bu restine jet yanıt geldi. Putin, üst düzey yetkililere nükleer silah denemelerinin başlaması için emir verdiği öğrenildi. İşte tüm detaylar!

Son dönemde Kremlin-Washington hattındaki nükleer cendere gitgide daha da karmaşıklaşıyor. Rusya'nın yeni nükleer silahlarını duyurmasının ardından ABD'den derhal açıklama gelmişti ve nükleer denemelerin başlayacağı ifade edilmişti. Kremlin, Trump'ın bu hamlesine yanıt verdi.

PUTIN'DEN TRUMP'A JET YANIT: EMRİ VERDİ!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta ABD'nin nükleer silah denemelerine yeniden başlayacağını açıklamasının ardından harekete geçti. Putin, üst düzey yetkililere muhtemel nükleer silah denemelerine ilişkin öneriler hazırlamalarını emretti. Putin, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması’ndaki yükümlülüklerine her zaman sıkı sıkıya bağlı kaldığını ancak ABD veya herhangi bir nükleer gücün bu tür bir deneme yapması halinde Rusya'nın da aynısını yapacağını ifade etti. Putin, "Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, özel servisler ve ilgili sivil kurumlara, bu konuyla ilgili ek bilgi toplamaları, Güvenlik Konseyi'nde analiz edilmesi ve nükleer silah testlerinin hazırlanmasına ilişkin muhtemel çalışmaların başlatılması konusunda öneriler sunması için mümkün olan her şeyi yapmaları talimatını veriyorum" dedi.

RUSYA HİÇ DENEME YAPMAMIŞTI

Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov, Rusya'nın Novaya Zemlya'daki test sahasının kısa sürede nükleer silah denemelerine ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

ABD, en son 1992'de, Çin ve Fransa 1996'da, Sovyetler Birliği ise 1990'da nükleer silah denemeleri gerçekleştirmişti. Sovyetler Birliği sonrası Rusya ise hiç nükleer silah denemesi yapmadı.

Kaynak: İHA

