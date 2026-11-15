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Yeni Parti'de Özgür Özel'in 160 kişilik PM ve 15 kişilik YDK listesi belli oldu! Listede yer almayan isimler dikkat çekti

Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Özgür Özel'in delegelerin onayına sunacağı 160 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) listesi belli oldu ve seçim süreci başladı. Öte yandan PM listesinde yer almayan; Veli Ağbaba, Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Asu Kaya gibi isimler dikkat çekti.

Yeni Parti'de Özgür Özel'in 160 kişilik PM ve 15 kişilik YDK listesi belli oldu! Listede yer almayan isimler dikkat çekti

Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nın ilk gününde Özgür Özel yeniden genel başkanlığa seçilirken, çalışma ve hesap raporları ile Kurultay Sonuç Bildirgesi onaylanmıştı.

Kurultayın ikinci gününde ise Özgür Özel'in 160 kişilik PM ve 15 kişilik YDK listesi belli oldu ve seçim süreci başladı. Kurultaya kayıtlı bin 202 delege, blok liste usulüyle yapılacak seçimlerde PM ve YDK'nin asıl ve yedek üyelerini belirleyecek. Ardından, 160 kişilik PM ve 15 kişilik YDK listesi delegelerin onayına sunulacak.
Seçimlerin ardından kurultayın tamamlanmasıyla, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in delegelere teşekkür konuşması yapması bekleniyor.

Yeni Parti de Özgür Özel in 160 kişilik PM ve 15 kişilik YDK listesi belli oldu! Listede yer almayan isimler dikkat çekti 1

PM ÜYE SAYISI 160'A ÇIKARILDI

Yeni Parti Kurucular Kurulu toplantısında alınan kararla daha önce 80 olan PM üye sayısı 150'ye çıkarılmıştı. Kurucular Kurulu tarafından genel başkana verilen yetki doğrultusunda PM üye sayısı 10 kişi daha artırılarak 160'a yükseltildi.

Artışın, politika geliştirme grubuna yönelik yoğun talep nedeniyle yapıldığı belirtildi. Buna göre, PM bünyesinde 80 kişilik yasama grubu, 40 kişilik örgüt grubu ve 40 kişilik politika geliştirme grubu oluşturulması planlandı.

Yeni Parti de Özgür Özel in 160 kişilik PM ve 15 kişilik YDK listesi belli oldu! Listede yer almayan isimler dikkat çekti 2

PM'DE YER ALMAYAN VEKİLLER DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Yeni Parti'de PM'ye girmeyen vekiller de dikkat çekti. Milletvekilleri Veli Ağbaba ve Bülent Tezcan ile TBMM'deki çeşitli görevleri sebebiyle Tekin Bingöl, Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır, Murat Emir, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Mustafa Erdem, Tahsin Ocaklı, Cavit Arı, Harun Özgür Yıldızlı ve Aliye Coşar PM veya YDK'de yer almadı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kurultay Yeni Parti
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