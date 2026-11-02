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Yeni Parti'de teknik direktör maça çıkıyor! Kulisler hareketlendi

CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuran ekip de cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecine ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni Parti logosu altında bir araya gelen ekibin  adaylık sürecine ilişkin yeni değerlendirmeleri başkent kulislerini hareketlendirmişti.

Yeni Parti'de teknik direktör maça çıkıyor! Kulisler hareketlendi

Daha önce Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in adaylık için iki ismi işaret etmiş ve 'adaylık için iki santroforumuz var' açıklamasında bulunmuştu.

Ancak son günlerde yaşanan gelişmeler adaylık için tek bir kişinin isminin kaldığını öne sürüldü. Ankara BB Başkanı Mansur Yavaş'ın da son dönemde Yeni Partililer ile uzlaşamaması sonucu dikkat çeken yorumların yapıldığı belirtiliyor. 

"ADAY ÖZGÜR ÖZEL, TEKNİK DİREKTÖR..."

Özel'in son günlerde 'aday olabilirim' açıklamasının ardından da Yeni Partili vekillerden ilk yorumlar gelmeye başladı.

Milletvekilleri kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda 'Özgür Özel’in “cumhurbaşkanı adayımız için iki santraforumuz var” açıklamasını hatırlatarak, 'Artık santraforsuz kaldık. Aday Özgür Özel. Teknik direktör yani. Olması gereken oldu' değerlendirmeleri yaptıkları öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Yeni Parti
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