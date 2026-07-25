Yeni Parti'den ilk ziyaret Anıtkabir'e! Özgür Özel ve ekibi Ata'nın huzurunda

Siyasetin gündemi Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'yi konuşurken parti, bugün ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

YENİ PARTİ ANITKABİR'DE

Özgür Özel önderliğinde Yeni Parti ilk ziyaretini Anıtkabir'e yaptı.

DÜN AÇIKLAMIŞTI

Özel, Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesinin verilmesinin ardından yaptığı açıklamada ilk ziyaretlerini Anıtkabir'e düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Özel açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yarın saat 11.00’de Kurucular Kurulumuz ile birlikte Anıtkabir’de ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda olacağız, İsmet Paşa’mızın huzurunda olacağız. Yarın saat 12.00’de ilk Parti Meclisi toplantımızı yapacağız. Parti Meclisi’mizin onayıyla da kurucu MYK üyelerimiz görevlerine başlayacaklar. Salı günü Meclis’te kapalı grup toplantımızı yapıp kuruluşa dair her şeyi bitirmiş ve salı günü saat 15.00 itibarıyla TBMM’nin ana muhalefet partisi olarak hem Genel Kurul’daki yerimizi hem de Meclis’teki yerimizi alacağız."