Yeni parti için o tarih işaret edildi! İki görüş öne çıktı

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan tartışmalar devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi her gün yeni bir hamle yaparken, Özgür Özel cephesi de masadaki seçeneklerini değerlendiriyor.

ÖZEL, KURMAYLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Özgür Özel, A takımı ile TBMM'de bir araya geldi ve gündemlerine dair değerlendirmelerde bulundu. En önemli başlık ise yeni parti tartışmaları oldu. Birgün'ün CHP kaynaklarına dayandırdığı haberinde Özel, mahkeme kararı ile uzaklaştırıldıkları CHP’yi geri almak için sonuna kadar mücadele edileceğinin mesajının kamuoyuna iyi anlatılmasını istedi.

Özel toplantıda CHP'nin kurumsal kimliği ile ilgili de değerlendirmede bulundu ve "47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi yaptığımız CHP’ye, seçilmişler olarak zarar vermeyeceğiz" mesajını verdi.

TARİH VERİLDİ: 24 TEMMUZ! LOZAN DETAYI

Öte yandan yeni parti için de dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Toplantıda yeni parti için 24 Temmuz tarihi ortaya atıldı. Lozan Antlaşması’nın 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalandığını anımsatan partililer, “24 Temmuz, yeni yola çıkmak için güzel bir tarih” yorumunu yaptı.

Ayrıca toplantıda, "Yeni partiye ilgi nasıl olur? İlk etapta kaç milletvekili yeni partiye geçmeli?" sorularına da yanıt arandı. Özel'e yakın kaynaklar, mahkeme kararı ile partinin başına geçen yönetimin parti tüzüğünü ayaklar altına aldığını savundu ve "CHP için sonuna kadar mücadele etsek de ‘Burada duramazsınız, gidin’ diyen bir gruba karşı seçeneksiz kalmayız. Mahkeme kararı ile CHP’ye atananlar partiyi yönetmeye değil, tüketmeye gelmişler" değerlendirmesini yaptı.

İKİ FARKLI GÖRÜŞ VAR

Yeni partiye geçiş sürecinde ise iki farklı görüş var. İlk etapta yeni partiye az sayıda vekilin geçeceği ve CHP'nin içinde de mücadelenin süreceği belirtildi. Ayrıca topluca yeni partiye geçip yeni ana muhalefet olarak da yola devam etme görüşünü de savunanlar var.