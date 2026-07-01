HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yeni parti için o tarih işaret edildi! İki görüş öne çıktı

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan iç siyasetin dozu giderek artıyor. Yeni parti iddiaları gün geçtikçe yüksek sesle dillendirilirken, gündeme dikkat çeken bir tarih geldi. Yeni parti için Lozan Antlaşması'nın imza tarihini de anımsatan 24 Temmuz 2026 işaret edildi.

Yeni parti için o tarih işaret edildi! İki görüş öne çıktı
Melih Kadir Yılmaz

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan tartışmalar devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi her gün yeni bir hamle yaparken, Özgür Özel cephesi de masadaki seçeneklerini değerlendiriyor.

ÖZEL, KURMAYLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Özgür Özel, A takımı ile TBMM'de bir araya geldi ve gündemlerine dair değerlendirmelerde bulundu. En önemli başlık ise yeni parti tartışmaları oldu. Birgün'ün CHP kaynaklarına dayandırdığı haberinde Özel, mahkeme kararı ile uzaklaştırıldıkları CHP’yi geri almak için sonuna kadar mücadele edileceğinin mesajının kamuoyuna iyi anlatılmasını istedi.

Özel toplantıda CHP'nin kurumsal kimliği ile ilgili de değerlendirmede bulundu ve "47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi yaptığımız CHP’ye, seçilmişler olarak zarar vermeyeceğiz" mesajını verdi.

Yeni parti için o tarih işaret edildi! İki görüş öne çıktı 1

TARİH VERİLDİ: 24 TEMMUZ! LOZAN DETAYI

Öte yandan yeni parti için de dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Toplantıda yeni parti için 24 Temmuz tarihi ortaya atıldı. Lozan Antlaşması’nın 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalandığını anımsatan partililer, “24 Temmuz, yeni yola çıkmak için güzel bir tarih” yorumunu yaptı.

Ayrıca toplantıda, "Yeni partiye ilgi nasıl olur? İlk etapta kaç milletvekili yeni partiye geçmeli?" sorularına da yanıt arandı. Özel'e yakın kaynaklar, mahkeme kararı ile partinin başına geçen yönetimin parti tüzüğünü ayaklar altına aldığını savundu ve "CHP için sonuna kadar mücadele etsek de ‘Burada duramazsınız, gidin’ diyen bir gruba karşı seçeneksiz kalmayız. Mahkeme kararı ile CHP’ye atananlar partiyi yönetmeye değil, tüketmeye gelmişler" değerlendirmesini yaptı.

İKİ FARKLI GÖRÜŞ VAR

Yeni partiye geçiş sürecinde ise iki farklı görüş var. İlk etapta yeni partiye az sayıda vekilin geçeceği ve CHP'nin içinde de mücadelenin süreceği belirtildi. Ayrıca topluca yeni partiye geçip yeni ana muhalefet olarak da yola devam etme görüşünü de savunanlar var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Uraloğlu, "Başakşehir-Nakkaş Otoyolu"nda incelemelerde bulunduBakan Uraloğlu, "Başakşehir-Nakkaş Otoyolu"nda incelemelerde bulundu
Uzmanı uyardı: "Gölgeyi seviyor, 10 bin yumurta bırakabiliyor"Uzmanı uyardı: "Gölgeyi seviyor, 10 bin yumurta bırakabiliyor"

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Rusya duyurdu! Türkiye'ye gönderiyorlar

Rusya duyurdu! Türkiye'ye gönderiyorlar

Fransa'da Mbappe'den gövde gösterisi! İsveç'i 3 golle geçti

Fransa'da Mbappe'den gövde gösterisi! İsveç'i 3 golle geçti

Tatile çıktı! Sere serpe uzanıp poz verdi

Tatile çıktı! Sere serpe uzanıp poz verdi

Boyner'den ekonomi yönetimine eleştiri: 'Hep aynı üç silah'

Boyner'den ekonomi yönetimine eleştiri: 'Hep aynı üç silah'

SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi: Milyonların maaş zammında net rakam

SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi: Milyonların maaş zammında net rakam

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.