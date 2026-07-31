HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yeni Parti ile Melih Gökçek arasında tuhaf olay: 1 lira 3 kuruş banka hesaplarını gezdi

Yeni Parti'nin başlattığı bağış kampanyasına eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de katıldı. Yeni Parti’ye 1 lira 3 kuruş gönderen Gökçek’in paylaşımına Gökhan Günaydın’dan yanıt geldi. Günaydın, paranın iade edildiğini dekontla duyurdu.

Yeni Parti ile Melih Gökçek arasında tuhaf olay: 1 lira 3 kuruş banka hesaplarını gezdi
Mehmet Hazar Gönüllü

Siyasette bu kez 1 lira 3 kuruşluk bağış üzerinden polemik çıktı. Melih Gökçek, Yeni Parti’nin bağış kampanyasına gönderdiği paranın dekontunu sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın ise bağışın iade edildiğini açıkladı.

BANKA 1 LİRANIN ALTINI KABUL ETMEDİ

Gökçek, banka sisteminin 1 liranın altındaki işlemleri kabul etmemesi nedeniyle Yeni Parti’ye 1 lira 3 kuruş gönderdiğini belirtti. Paylaşımında Özgür Özel’e de seslenen Gökçek şu ifadeleri kullandı:

“Özgür halktan para isteyince dayanamadım. Ben de yardıma karar verdim. Ve Yeni Parti'ye yani Özgür Özel'e ben de yardım ettim. Niyetim 3 kuruşluk yardımdı... Ama banka bir liradan aşağı kabul etmediği için 1.03 TL bağışta bulundum...

Özgür benim yardımımı lütfen dikkatli kullan...

Parayı çarçur etmeyin...

Bir de paraya Veli Ağbaba'yı dokundurtmayın... Cebine atar diye korkuyorum..."

Gökçek paylaşımını Twitter kullanıcılarına "Yardımımı nasıl buldunuz?" diye sorarak noktaladı.

Yeni Parti ile Melih Gökçek arasında tuhaf olay: 1 lira 3 kuruş banka hesaplarını gezdi 1

YENİ PARTİ PARAYI GERİ GÖNDERDİ

Gökçek’in paylaşımına Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın’dan dekontlu yanıt geldi. Günaydın, 1 lira 3 kuruşun Gökçek’in hesabına gönderildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Milletimizin helal bağışlarına haram karıştırmayız. İ. Melih Gökçek’in 1,03 TL’lik gönderisini merciine aynen iade ettik.”

Yeni Parti ile Melih Gökçek arasında tuhaf olay: 1 lira 3 kuruş banka hesaplarını gezdi 2

İLK GÜNDE YAKLAŞIK 32 BİN KİŞİ BAĞIŞ YAPTI

Özgür Özel, Yeni Parti’nin çalışmalarının halktan gelen bağışlarla yürütüleceğini açıklayarak destek kampanyası başlatmıştı. Partinin paylaştığı verilere göre kampanyaya ilk 24 saatte 31 bin 934 kişi katılmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni Parti ilk 24 saatte ne kadar bağış topladı? Özgür Özel kampanyayı başlatmıştı Yeni Parti ilk 24 saatte ne kadar bağış topladı? Özgür Özel kampanyayı başlatmıştı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 1 yaralıOtomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 1 yaralı
PKK’nın şehit ettiği 11 aylık Bedirhan bebek ve annesi unutulmadıPKK’nın şehit ettiği 11 aylık Bedirhan bebek ve annesi unutulmadı
Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek bağış Yeni Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İspanya'da yüzlerce göçmen kıyıya akın etti, acil alarm verildi

Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Ve Muhammed Salah teklifi kabul etti! İmzayı atıyor

Ve Muhammed Salah teklifi kabul etti! İmzayı atıyor

Bikinili hali sosyal medyayı salladı! "Bu sen misin?"

Bikinili hali sosyal medyayı salladı! "Bu sen misin?"

ÖTV'de yeni düzenleme: Binek otomobillere asgari maktu vergi geldi

ÖTV'de yeni düzenleme: Binek otomobillere asgari maktu vergi geldi

Et ürünlerinde sakatat, salçada gıda boyası... Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladı

Et ürünlerinde sakatat, salçada gıda boyası... Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.