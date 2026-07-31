Yeni Parti ile Melih Gökçek arasında tuhaf olay: 1 lira 3 kuruş banka hesaplarını gezdi

Siyasette bu kez 1 lira 3 kuruşluk bağış üzerinden polemik çıktı. Melih Gökçek, Yeni Parti’nin bağış kampanyasına gönderdiği paranın dekontunu sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın ise bağışın iade edildiğini açıkladı.

BANKA 1 LİRANIN ALTINI KABUL ETMEDİ

Gökçek, banka sisteminin 1 liranın altındaki işlemleri kabul etmemesi nedeniyle Yeni Parti’ye 1 lira 3 kuruş gönderdiğini belirtti. Paylaşımında Özgür Özel’e de seslenen Gökçek şu ifadeleri kullandı:

“Özgür halktan para isteyince dayanamadım. Ben de yardıma karar verdim. Ve Yeni Parti'ye yani Özgür Özel'e ben de yardım ettim. Niyetim 3 kuruşluk yardımdı... Ama banka bir liradan aşağı kabul etmediği için 1.03 TL bağışta bulundum...

Özgür benim yardımımı lütfen dikkatli kullan...

Parayı çarçur etmeyin...

Bir de paraya Veli Ağbaba'yı dokundurtmayın... Cebine atar diye korkuyorum..."

Gökçek paylaşımını Twitter kullanıcılarına "Yardımımı nasıl buldunuz?" diye sorarak noktaladı.

YENİ PARTİ PARAYI GERİ GÖNDERDİ

Gökçek’in paylaşımına Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın’dan dekontlu yanıt geldi. Günaydın, 1 lira 3 kuruşun Gökçek’in hesabına gönderildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Milletimizin helal bağışlarına haram karıştırmayız. İ. Melih Gökçek’in 1,03 TL’lik gönderisini merciine aynen iade ettik.”

İLK GÜNDE YAKLAŞIK 32 BİN KİŞİ BAĞIŞ YAPTI

Özgür Özel, Yeni Parti’nin çalışmalarının halktan gelen bağışlarla yürütüleceğini açıklayarak destek kampanyası başlatmıştı. Partinin paylaştığı verilere göre kampanyaya ilk 24 saatte 31 bin 934 kişi katılmıştı.