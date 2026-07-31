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Yeni Parti ilk 24 saatte ne kadar bağış topladı? Özgür Özel kampanyayı başlatmıştı

Yeni Parti'nin başlattığı bağış kampanyasında ilk 24 saatte 31 bin 934 kişi destek verdi. Parti yönetimi, toplam 113 milyon 841 bin 910 TL bağış toplandığını duyururken, tüm bağışların şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Yeni Parti ilk 24 saatte ne kadar bağış topladı? Özgür Özel kampanyayı başlatmıştı

Yeni Parti'nin bağış kampanyasına ilk günde 31 bin 934 kişi katıldı. Parti yönetimi, 24 saatte 113,8 milyon lirayı aşan bağış toplandığını açıklarken, Hazine yardımı alamayan partinin kampanyası geniş yankı uyandırdı. Yeni Parti'nin ise mevcut durumda siyasi partilere yapılan Hazine yardımından yararlanma hakkı bulunmuyor.

Bağış kampanyasını sosyal medya hesabından duyuran Özgür Özel, "Yeni partiyi millet kurdu, millet büyütecek ve yeni partiyi millet iktidara taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Özel'in çağrısının ardından geçen 24 saatte 31 bin 934 kişi bağış yaptı. Toplam bağış miktarı ise 113 milyon 841 bin 910 lira olarak açıklandı.

BAĞIŞ MİKTARINI DUYURDULAR

Yeni Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına ilk 24 saatte 31.934 vatandaşımız tarafından 113.841.910 TL bağışta bulunulmuştur. Bağış yapan tüm vatandaşlarımıza destekleri için yürekten teşekkür ediyoruz. Yapılan bağışlarla ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde halkımız ile paylaşmaya devam edeceğiz. YENİ Partimiz milletimizin desteğiyle büyümeye devam edecek."

Ceylan, paylaşımında partinin resmi bağış sayfasına da yer verdi.

HAZİNE YARDIMI HAKLARI BULUNMUYOR

Özgür Ceylan ayrıca, 2026 yılında siyasi partilere yapılan Hazine yardımı tutarlarını da kamuoyuyla paylaştı. Yeni Parti'nin ise mevcut durumda Hazine yardımından yararlanma hakkı bulunmuyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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