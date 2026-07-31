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Son dakika | Sosyal medyadan tetikçi topluyorlardı! 52 ilde dev operasyon: 216 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Suç örgütlerinin sosyal medyadaki yapılanmasına büyük darbe vuruldu. Tetikçi temin etmeye, örgütlere eleman kazandırmaya ve suçluları övmeye yönelik paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 52 ilde operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, 216 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Son dakika | Sosyal medyadan tetikçi topluyorlardı! 52 ilde dev operasyon: 216 şüpheli yakalandı
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Suç örgütlerinin sosyal medya üzerinden yürüttüğü propaganda ve eleman devşirme faaliyetlerine karşı düğmeye basıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda 52 ilde düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin tetikçi aradığı, suç örgütlerini öven paylaşımlar yaptığı ve örgütler arasındaki hesaplaşmaları sosyal medyaya taşıdığı tespit edildi.

Son dakika | Sosyal medyadan tetikçi topluyorlardı! 52 ilde dev operasyon: 216 şüpheli yakalandı 1

52 İLDE HAREKETE GEÇİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"52 ilde “Sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan” şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı.

Son dakika | Sosyal medyadan tetikçi topluyorlardı! 52 ilde dev operasyon: 216 şüpheli yakalandı 2

BAKAN ÇİFTÇİ TALİMATI VERDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatlarıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucu, düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Son dakika | Sosyal medyadan tetikçi topluyorlardı! 52 ilde dev operasyon: 216 şüpheli yakalandı 3

TETİKÇİ PAYLAŞIMLARI

-İletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları,
-Sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları,
-Sosyal medya paylaşımları ile örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları,
-Suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları,
-Suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri ve
-Sosyal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Son dakika | Sosyal medyadan tetikçi topluyorlardı! 52 ilde dev operasyon: 216 şüpheli yakalandı 4

Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Son dakika | Sosyal medyadan tetikçi topluyorlardı! 52 ilde dev operasyon: 216 şüpheli yakalandı 5

Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tetikçi
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