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Apple beklenen açıklamayı yaptı: iPhone ve Mac'te artış, iPad'te gerileme!

ABD'li teknoloji devi Apple'ın geliri haziranda sona eren üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 16,4 yükseldi. iPhone ve Mac satışları artarken, iPad geriledi.

Apple beklenen açıklamayı yaptı: iPhone ve Mac'te artış, iPad'te gerileme!

Mali takviminde 27 Haziran'da biten üç aylık dönemi 2026 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul eden Apple, bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri bu dönemde yıllık bazda yüzde 16,4 artarak 109,4 milyar dolara yükseldi. Apple, geçen yılın aynı döneminde 94 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 27,1 artarak 29,8 milyar dolara ulaştı. Firma, geçen yılın aynı döneminde 23,4 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Apple beklenen açıklamayı yaptı: iPhone ve Mac te artış, iPad te gerileme! 1

Apple'ın hisse başına karı da söz konusu dönemde 1,57 dolardan 2,02 dolara yükseldi.

İPHONE VE MAC SATIŞLARI ARTTI, İPAD GERİLEDİ

Bu dönemde Apple'ın iPhone ve Mac satışlarında artış kaydedilirken, iPad satışlarında düşüş görüldü.

iPhone satışlarının tutarı, 27 Haziran'da biten üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 21,7 artışla 54,3 milyar dolara ulaştı.

Apple beklenen açıklamayı yaptı: iPhone ve Mac te artış, iPad te gerileme! 2

Aynı dönemde Mac satışları yüzde 28,7 artarak 10,4 milyar dolara yükselirken, iPad satışları yüzde 5,9 azalışla 6,2 milyar dolara geriledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Apple iPhone iPad mac
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