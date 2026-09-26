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Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı

YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, pazarda esnaf ziyareti sırasında fenalaştı. Ağbaba, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kent merkezinde pazarda esnaf ziyareti sırasında aniden rahatsızlandı. Bilinç kaybı yaşadığı belirtilen Ağbaba için çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı 1

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Ağbaba’ya ilk müdahaleyi pazar yerinde yaptı. Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan Ağbaba’nın tetkiklerinin sürdüğü öğrenildi.

Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı 2

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tedavisinin sürdüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yoğun bakım ünitesine alındı. İlk tetkikleri yapılan Ağbaba'nın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Veli Ağababa
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